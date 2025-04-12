Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Taliana Vargas, de Chepe Fortuna, reveló que volverá a la actuación: "Me estoy preparando"

Taliana Vargas emocionó a sus seguidores al decir que estará de nuevo dando vida a un nuevo personaje.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Taliana Vargas
Taliana Vargas, de Chepe Fortuna, reveló que volverá a la actuación | Foto Eugene Gologursky / AFP.

Por estos días, el nombre de la actriz y gestora social Taliana Vargas ha venido llamando la atención, ya que se volvió a transmitir la novela de Chepe Fortuna en el Canal RCN.

Artículos relacionados

¿Por qué Taliana Vargas es reconocida en Chepe Fortuna del Canal RCN?

Taliana es la protagonista de Chepe Fortuna, en la historia interpreta el papel de Niña Cabrales. Muchos recuerdan a la exreina de belleza por su trabajo en la telenovela que se puede ver de lunes a viernes a las 8:00 de la noche por el Canal RCN.

De hecho, la misma Taliana demostró lo feliz que está al volverse a ver en la pantalla televisiva, así que invitó a todos sus seguidores y a los usuarios digitales en general para que la acompañen en la telenovela, una de las preferidas por los colombianos.

Sin embargo, hay más, resulta que Taliana Vargas dio a conocer que volverá a la actuación.

Taliana Vargas
Taliana Vargas interpreta a Niña Cabrales en Chepe Fortuna | Foto del Canal RCN y Eugene Gologursky / AFP.

Artículos relacionados

Después de Chepe Fortuna, Taliana Vargas no estuvo tan presente en la actuación, pero todo parece ser que volverá a interpretar un nuevo papel en su carrera actoral.

Mediante redes sociales, la virreina universal del año 2008 compartió información con la que reveló que volverá a la actuación.

¿Cómo Taliana Vargas informó que volverá a la actuación?

Aunque son pocos los detalles, Vargas señaló que le dará vida a una mujer llamada helena y sorprendió con su belleza, ya que apareció con distintos outfits.

"Hace unas semanas me estaban preguntando que cuándo volvía a la actuación, pero no quería dañarles la sorpresa. Me estoy preparando para un personaje que se llama Helena, es un papel deslumbrante porque antes era invisible y ahora tiene mucha presencia. Todo lo que busca es que otros brillen mejor, ¿seré la indicada para este papel?, ya veremos", comunicó Taliana Vargas.

Artículos relacionados

En efecto, no se sabe si la exreina estará en una producción de un canal, plataforma y demás. No obstante, sus fans están felices porque probablemente podrán volver a ver actuando. "Es una excelente actriz", escribió uno de los seguidores de la famosa colombiana.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Poncho Zuleta conmueve al anunciar su retiro: “Desde el cielo seguiré cantando” Talento nacional

Poncho Zuleta anunció su retiro con emotivas palabras: “desde el cielo seguiré cantando”

Poncho Zuleta, ícono del vallenato, preocupó tras anunciar su retiro definitivo de los escenarios.

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo Talento nacional

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

Yina Calderón, embarazo Yina Calderón

La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.

Lo más superlike

Blessd antes de ser famoso Blessd

Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?