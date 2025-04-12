Taliana Vargas, de Chepe Fortuna, reveló que volverá a la actuación: "Me estoy preparando"

Por estos días, el nombre de la actriz y gestora social Taliana Vargas ha venido llamando la atención, ya que se volvió a transmitir la novela de Chepe Fortuna en el Canal RCN.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Por qué Taliana Vargas es reconocida en Chepe Fortuna del Canal RCN?

Taliana es la protagonista de Chepe Fortuna, en la historia interpreta el papel de Niña Cabrales. Muchos recuerdan a la exreina de belleza por su trabajo en la telenovela que se puede ver de lunes a viernes a las 8:00 de la noche por el Canal RCN.

De hecho, la misma Taliana demostró lo feliz que está al volverse a ver en la pantalla televisiva, así que invitó a todos sus seguidores y a los usuarios digitales en general para que la acompañen en la telenovela, una de las preferidas por los colombianos.

Sin embargo, hay más, resulta que Taliana Vargas dio a conocer que volverá a la actuación.

Taliana Vargas interpreta a Niña Cabrales en Chepe Fortuna | Foto del Canal RCN y Eugene Gologursky / AFP.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

Después de Chepe Fortuna, Taliana Vargas no estuvo tan presente en la actuación, pero todo parece ser que volverá a interpretar un nuevo papel en su carrera actoral.

Mediante redes sociales, la virreina universal del año 2008 compartió información con la que reveló que volverá a la actuación.

¿Cómo Taliana Vargas informó que volverá a la actuación?

Aunque son pocos los detalles, Vargas señaló que le dará vida a una mujer llamada helena y sorprendió con su belleza, ya que apareció con distintos outfits.

"Hace unas semanas me estaban preguntando que cuándo volvía a la actuación, pero no quería dañarles la sorpresa. Me estoy preparando para un personaje que se llama Helena, es un papel deslumbrante porque antes era invisible y ahora tiene mucha presencia. Todo lo que busca es que otros brillen mejor, ¿seré la indicada para este papel?, ya veremos", comunicó Taliana Vargas.

Artículos relacionados Talento nacional Taliana Vargas replica en video su icónica 'Talivuelta' de Miss Universo 2008 y causa sensación

En efecto, no se sabe si la exreina estará en una producción de un canal, plataforma y demás. No obstante, sus fans están felices porque probablemente podrán volver a ver actuando. "Es una excelente actriz", escribió uno de los seguidores de la famosa colombiana.