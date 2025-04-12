Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Lady Tabares regresó a la actuación y emociona a todo el país

El regreso de Lady Tabares a la actuación en un nuevo videoclip conmovedor, que celebró verla nuevamente tras recientes momentos difíciles.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
Lady Tabares protagonizó el videoclip “Triste Navidad” de Luis Miguel Fuentes, donde interpreta dos etapas de su vida.
Lady Tabares protagonizó el videoclip “Triste Navidad” de Luis Miguel Fuentes, donde interpreta dos etapas de su vida. Foto Canal RCN

El nombre de Lady Tabares vuelve a resonar con fuerza, no por una polémica ni por una situación personal difícil, sino por un proyecto artístico que tocó fibras profundas entre sus seguidores.

La protagonista de La vendedora de rosas sorprendió recientemente al reaparecer en un formato que muchos esperaban volver a verla explorar, la actuación.

A pesar de que hace pocas semanas preocupó a sus seguidores por un momento emocional transmitido en redes sociales, esta vez Lady fue tendencia por su talento actoral.

Artículos relacionados

¿Cómo fue el regreso de Lady Tabares a la actuación?

Después de su participación en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, Lady se mantuvo conectada con el público que siguió de cerca su historia dentro del programa.

"Un abrazo que cruza el tiempo para sanar." Expresó.

 

Su retorno a la actuación llegó de la mano del artista vallenato Luis Miguel Fuentes, quien la invitó a protagonizar el video musical de “Triste Navidad”.

Lady aparece en dos etapas de su vida, una versión más joven y la mujer que es hoy, reflejando los contrastes entre el pasado y el presente, y el sentimiento de soledad que envuelve a muchas personas durante las fiestas decembrinas.

Artículos relacionados

¿Por qué causó tanta emoción el papel de Lady Tabares en el videoclip?

Las redes se llenaron de mensajes que celebraban su interpretación, y fue vista como una especie de renacimiento artístico, un momento que demostró que, a pesar de las adversidades, Lady conserva intacta su capacidad para conmover.

Lady Tabares
Lady Tabares es un ejemplo de vida para muchas personas | Foto del Canal RCN.

Además, generó identificación entre quienes encuentran en estas fechas un período difícil, la participación de Tabares reforzó la sensibilidad del proyecto.

Artículos relacionados

¿Por qué Lady Tabares tenía tan preocupados a sus seguidores?

Aunque este nuevo proyecto reavivó su imagen artística, a finales de octubre Lady generó inquietud tras una transmisión en vivo en la que se le veía notablemente afectada.

Lady Tabares
Lady Tabares apareció consumida en llanto y preocupó con fuerte confesión de vida | Foto del Canal RCN.

Durante el live, al parecer en TikTok, se mostró llorando muy afectada, al punto de que la plataforma le envió una advertencia por su estado emocional.

Expresó sentirse sin fuerzas y sin claridad sobre cómo continuar, palabras que encendieron alarmas entre quienes la siguen y la admiran.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo Talento nacional

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

Yina Calderón, embarazo Yina Calderón

La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.

Daniela Álvarez emociona a sus seguidores. Daniella Álvarez

Daniela Álvarez sorprendió al celebrar el Día Mundial de la Discapacidad con un emotivo detalle

Daniela Álvarez celebró el Día Mundial de la Discapacidad con un gesto que inspiró y conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Lo más superlike

Blessd antes de ser famoso Blessd

Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?