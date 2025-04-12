Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Hombre con quien se involucró Yina Calderón vendrá a Colombia

El puertorriqueño Asaf reveló los planes que tiene con Yina Calderón luego de su polémico romance.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Asaf habla de Yina Calderón
Asaf vendrá a Colombia a ver a Yina Calderón/Canal RCN

El puertorriqueño Asaf reveló a sus miles de fanáticos que está planeado viajar a Colombia para visitar a la empresaria Yina Calderón.

Artículos relacionados

¿Yina Calderón tiene nuevo romance?

La influenciadora se involucró con el puertorriqueño Asaf en un reality internacional donde tuvieron un polémico romance, pues muchos no se lo esperaban.

Yina Calderón y su relacion con Asaf

Su relación generó diversas reacciones entre sus compañeros y en miles de internautas luego de que para muchos hubiera hecho lo mismo que tanto le criticó a la influenciadora Karina García cuando se involucró con el cantante Altafulla en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

Artículos relacionados

¿Qué dijo Asaf sobre Yina Calderón?

Tras el regreso de Yina Calderón a Colombia, varios internautas quedaron con la incertidumbre sobre si ellos continuaron con su romance o si su relación terminó en el programa.

Yina Calderón pasará fin de año con Asaf

El hombre fue interrogado en sus redes sociales al respecto y este detalló que ambos sostienen una buena relación y planea visitarla en Colombia y pasar Año Nuevo juntos.

"Estamos súper bien ella y yo, nos despedimos hoy, ella se está yendo a Colombia y le estoy diciendo que a lo mejor voy para Colombia antes para el concierto de Grupo Firme si se puede, pero seguro yo voy a celebrar fin de año allá", dijo.

Por su parte, Yina Calderón aclaró que no tienen nada oficial, pues pese a lo que ocurrió quedaron como buenos amigos.

"Yo no tengo absolutamente nada con Asaf simplemente fue una circunstancia que pasó, la disfruté, no me arrepiento, pero ya, yo ando modo trabajo", agregó.

Artículos relacionados

Cabe destacar que, Asaf ha defendido a Yina Calderón de las críticas luego de que lo tildaran de "Power Ranger' por haberse involucrado con ella, detallando que no podía creer que muchos de esos comentarios negativos los hicieran en su mayoría las mujeres.

Entre sus detractores estuvo el streamer Westcol, a quien Yina Calderón le contestó indicando que él estaba dolido porque no fue él con quien se involucró y comentando que extrañaba las polémicas que solía tener a nivel nacional con sus colegas.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo Talento nacional

Hijo de Giovanny Ayala dio sus primeras palabras tras su liberación: esto dijo

Hijo de Giovanny Ayala compartió sus primeras palabras tras ser liberado luego de dos semanas desaparecido con su mánager.

Yina Calderón, embarazo Yina Calderón

La IA crea video de Yina Calderón embarazada con un hombre y se hace viral: "Merece un hijo"

La IA mostró el aspecto que tendría Yina Calderón dado el caso en el que quedara embarazada y los comentarios no se hicieron esperar.

Daniela Álvarez emociona a sus seguidores. Daniella Álvarez

Daniela Álvarez sorprendió al celebrar el Día Mundial de la Discapacidad con un emotivo detalle

Daniela Álvarez celebró el Día Mundial de la Discapacidad con un gesto que inspiró y conmovió a sus seguidores en redes sociales.

Lo más superlike

Blessd antes de ser famoso Blessd

Blessd impacta al hacer confesión con foto suya del pasado: "Los traumas se heredan"

¿Irreconocible? Blessd desempolvó imagen de cuando no tenía dinero y sorprende al hacer revelación de aquella época.

Corona de adviento Navidad

¿Qué es la corona de adviento y cómo hacerla?

Mapache Viral

VIRAL | Mapache se entrometió en una licorera y quedó borracho en el piso; le tomaron foto

Taliana Vargas Producciones RCN

Reaparece Taliana Vargas por emisión de Chepe Fortuna en Canal RCN: fans no superan cómo luce hoy

Dua Lipa sorprende a su público mexicano. Dua Lipa

Dua Lipa conquistó Ciudad de México al cantar junto a Maná, ¿Cuál fue la canción elegida?