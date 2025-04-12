Hombre con quien se involucró Yina Calderón vendrá a Colombia

El puertorriqueño Asaf reveló a sus miles de fanáticos que está planeado viajar a Colombia para visitar a la empresaria Yina Calderón.

¿Yina Calderón tiene nuevo romance?

La influenciadora se involucró con el puertorriqueño Asaf en un reality internacional donde tuvieron un polémico romance, pues muchos no se lo esperaban.

Su relación generó diversas reacciones entre sus compañeros y en miles de internautas luego de que para muchos hubiera hecho lo mismo que tanto le criticó a la influenciadora Karina García cuando se involucró con el cantante Altafulla en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.

¿Qué dijo Asaf sobre Yina Calderón?

Tras el regreso de Yina Calderón a Colombia, varios internautas quedaron con la incertidumbre sobre si ellos continuaron con su romance o si su relación terminó en el programa.

El hombre fue interrogado en sus redes sociales al respecto y este detalló que ambos sostienen una buena relación y planea visitarla en Colombia y pasar Año Nuevo juntos.

"Estamos súper bien ella y yo, nos despedimos hoy, ella se está yendo a Colombia y le estoy diciendo que a lo mejor voy para Colombia antes para el concierto de Grupo Firme si se puede, pero seguro yo voy a celebrar fin de año allá", dijo.

Por su parte, Yina Calderón aclaró que no tienen nada oficial, pues pese a lo que ocurrió quedaron como buenos amigos.

"Yo no tengo absolutamente nada con Asaf simplemente fue una circunstancia que pasó, la disfruté, no me arrepiento, pero ya, yo ando modo trabajo", agregó.

Cabe destacar que, Asaf ha defendido a Yina Calderón de las críticas luego de que lo tildaran de "Power Ranger' por haberse involucrado con ella, detallando que no podía creer que muchos de esos comentarios negativos los hicieran en su mayoría las mujeres.

Entre sus detractores estuvo el streamer Westcol, a quien Yina Calderón le contestó indicando que él estaba dolido porque no fue él con quien se involucró y comentando que extrañaba las polémicas que solía tener a nivel nacional con sus colegas.