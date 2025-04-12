Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Rosalía anuncia tour 2026 y vendrá a Colombia: aquí los detalles

La artista Rosalía a Colombia y más detalles de lo que será su tour 2026.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Rosalía anuncia tour 2026
Rosalía estará de nuevo en Bogotá/AFP:VALERIE MACON

La cantante Rosalía ha causado revuelo entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo luego de anunciar su tour mundial para el 2026.

¿Rosalía tendrá tour 2026?

La artista anunció su gira "Lux" tras el lanzamiento de su álbum con el mismo nombre, el cual ha tenido una gran acogida entre sus admiradores y que está sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

Rosalia estará en Colombia

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 27 millones de seguidores, compartió un carrusel con imágenes dando a conocer la noticia y provocando diversas reacciones en redes sociales.

En la portada de su anuncio compartió una instantánea en la que se mostró luciendo un atuendo de color blanco con el que logró resaltar su figura y el cual acompañó con un enorme collar de perlas luego de que su canción "La Perla" fuera una de las más virales del disco por su sorprendente letra en la que muchos se sintieron identificados.

La española dará inicio de su tour en marzo y se extenderá hasta septiembre, recorriendo Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Y nos vemos el año que viene en el tour, que tengo muchísimas ganas y no puedo esperar para veros”, expresó Rosalía a sus fieles oyentes en Spotify tras su reporte anual.

¿Cuándo vendrá Rosalía a Colombia?

La artista dio a conocer que llegará a Colombia el próximo Julio 16, fecha en la que se presentará en el Movistar Arena en Bogotá.

Rosalia anuncia tuor mundial

Por ahora, es la única fecha que tiene programa para el país y cuya preventa de boletería se dará el próximo martes 9 de diciembre y su venta general será el jueves 11 de diciembre.

Tras su revelación, miles de fanáticos se mostraron ansiosos y felices de poder verla nuevamente en vivo para bailar y corear sus canciones junto a ella.

“Te deseo el mejor 2026 y espero que tengas un final de año maravilloso… desde aquí te mando todo mi amor”, agregó Rosalía en su mensaje para sus fieles admiradores que tanto les gusta escuchar su música.

