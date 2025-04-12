Rosalía anuncia tour 2026 y vendrá a Colombia: aquí los detalles

La cantante Rosalía ha causado revuelo entre sus millones de fanáticos alrededor del mundo luego de anunciar su tour mundial para el 2026.

Artículos relacionados Talento nacional Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

¿Rosalía tendrá tour 2026?

La artista anunció su gira "Lux" tras el lanzamiento de su álbum con el mismo nombre, el cual ha tenido una gran acogida entre sus admiradores y que está sumando millones de reproducciones en las diferentes plataformas streaming de música.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 27 millones de seguidores, compartió un carrusel con imágenes dando a conocer la noticia y provocando diversas reacciones en redes sociales.

En la portada de su anuncio compartió una instantánea en la que se mostró luciendo un atuendo de color blanco con el que logró resaltar su figura y el cual acompañó con un enorme collar de perlas luego de que su canción "La Perla" fuera una de las más virales del disco por su sorprendente letra en la que muchos se sintieron identificados.

La española dará inicio de su tour en marzo y se extenderá hasta septiembre, recorriendo Europa, Estados Unidos y América Latina.

“Y nos vemos el año que viene en el tour, que tengo muchísimas ganas y no puedo esperar para veros”, expresó Rosalía a sus fieles oyentes en Spotify tras su reporte anual.

Artículos relacionados Talento nacional Falleció influencer colombiana en accidente de tránsito: dejó este curioso mensaje antes del hecho

¿Cuándo vendrá Rosalía a Colombia?

La artista dio a conocer que llegará a Colombia el próximo Julio 16, fecha en la que se presentará en el Movistar Arena en Bogotá.

Por ahora, es la única fecha que tiene programa para el país y cuya preventa de boletería se dará el próximo martes 9 de diciembre y su venta general será el jueves 11 de diciembre.

Tras su revelación, miles de fanáticos se mostraron ansiosos y felices de poder verla nuevamente en vivo para bailar y corear sus canciones junto a ella.