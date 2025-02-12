Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Famosa pareja del entretenimiento anunció que serán padres: así lo confirmaron

La expresentadora de RCN y el famoso cantante confirmaron que serán padres con emotiva publicación: "Te estamos esperando"

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Sebastián Yepes y Alejandra van a ser papás
Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo sorprendieron al anunciar embarazo. (Freepik)

En las últimas horas reconocida pareja del medio confirmó que están esperando su segundo bebé a través de sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Cuál es la pareja del mundo del entretenimiento que está esperando bebé?

La pareja que confirmó que está esperando bebé son Alejandra Tamayo y Sebastián Yepes, quien anunciaron a través de una emotiva publicación en Instagram la noticia.

La ex presentadora de RCN y el exintegrante de la agrupación de tropipop 'Sanalejo' confirmaron que están a la dulce espera de su segundo hijo tras dos años de la llegada de Lorenzo, su primer hijo.

Se nos acelera el corazón al pensar qué vamos a hacer con dos amores en nuestras vidas. ¿Se ama igual a dos hijos? ¿Se expande el amor? ¿Nos vamos a explotar de amor?

La famosa pareja compartió unas emotivas fotografías en donde posaron junto a su hijo Lorenzo y en donde dejaron ver una ecografía de su bebé.

Ambos se mostraron felices y ansiosos por la llegada de su segundo hijo y aprovecharon para pedirles consejos a sus seguidores y colegas.

Estamos listos. Te estamos esperando pequeño amorcito

¿Quiénes son Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo?

Sebastián Yepes es un famoso cantante y compositor que saltó a la fama por ser el vocalista de la recordada agrupación Sanalejo, de la cual hizo parte hasta 2009.

Sebastián Yepes estuvo en esta agrupación junto a Jerónimo Salazar, Federico González, Fabián Flores, Mauricio Ramírez, Edwin Ortiz y Ricardo Narváez.

Sin embargo, en el 2009, después de 9 años de ser vocalista, Yepes se separó de la banda e inició su carrera como solista.

Por su parte, Alejandra Tamayo se ha destacado en diferentes medios de comunicación y es recordada por ser parte de “Buen día, Colombia” del Canal RCN.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Macarena, hija de Tatán Mejia y Maleja Restrepo rapeando en el carro un audio viral Tatán Mejía

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, sorprende al recrear audio viral de rap

Macarena, hija menor de Tatán Mejía y Maleja Restrepo, conmovió a sus fans tras recrear audio viral rapeando.

Lo que dijo Giovanny Ayala después del rescate de su hijo dejó a muchos en shock Giovanny Ayala

Giovanny Ayala rompió el silencio tras rescate de su hijo Miguel Ayala

Giovanny Ayala conmovió a sus seguidores al romper el silencio tras la liberación de su hijo Miguel Ayala.

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce Talento nacional

Sale a la luz fotografía compartida por la hermana del mánager de Miguel Ayala: así luce

Sale a la luz fotografía del mánager de Miguel Ayala por su liberación tras curiosa publicación que hizo su hermana en redes.

Lo más superlike

Dua Lipa bailando salsa Dua Lipa

Dua Lipa enamoró a sus fans bailando al ritmo de la salsa en México

Dua Lipa dejó sin palabras a sus fans al aparecer en un video viral bailando salsa antes de sus conciertos en México.

Claudia Bahamón MasterChef Celebrity Colombia

MasterChef: salió a la luz inesperado audio que Claudia Bahamón le tenía guardado a Violeta Bergonzi

Encontraron a hijo de Giovanny Ayala Giovanny Ayala

Salen a la luz fotos de cómo encontraron en el monte al hijo de Giovanny Ayala y su mánager

Sara Corrales sobre su embarazo Sara Corrales

Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

Talento internacional

Murió Fernando Meza, cofundador de Huevocartoon: así lo despidieron los fans en redes sociales