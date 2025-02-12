En las últimas horas reconocida pareja del medio confirmó que están esperando su segundo bebé a través de sus redes sociales.

¿Cuál es la pareja del mundo del entretenimiento que está esperando bebé?

La pareja que confirmó que está esperando bebé son Alejandra Tamayo y Sebastián Yepes, quien anunciaron a través de una emotiva publicación en Instagram la noticia.

La ex presentadora de RCN y el exintegrante de la agrupación de tropipop 'Sanalejo' confirmaron que están a la dulce espera de su segundo hijo tras dos años de la llegada de Lorenzo, su primer hijo.

Se nos acelera el corazón al pensar qué vamos a hacer con dos amores en nuestras vidas. ¿Se ama igual a dos hijos? ¿Se expande el amor? ¿Nos vamos a explotar de amor?

La famosa pareja compartió unas emotivas fotografías en donde posaron junto a su hijo Lorenzo y en donde dejaron ver una ecografía de su bebé.

Ambos se mostraron felices y ansiosos por la llegada de su segundo hijo y aprovecharon para pedirles consejos a sus seguidores y colegas.

Estamos listos. Te estamos esperando pequeño amorcito

¿Quiénes son Sebastián Yepes y Alejandra Tamayo?

Sebastián Yepes es un famoso cantante y compositor que saltó a la fama por ser el vocalista de la recordada agrupación Sanalejo, de la cual hizo parte hasta 2009.

Sebastián Yepes estuvo en esta agrupación junto a Jerónimo Salazar, Federico González, Fabián Flores, Mauricio Ramírez, Edwin Ortiz y Ricardo Narváez.

Sin embargo, en el 2009, después de 9 años de ser vocalista, Yepes se separó de la banda e inició su carrera como solista.

Por su parte, Alejandra Tamayo se ha destacado en diferentes medios de comunicación y es recordada por ser parte de “Buen día, Colombia” del Canal RCN.