Cuatro hábitos matutinos enfocados en la energía, el ánimo y la salud, ¿ya los realiza?
Hay acciones que al comenzar el día impactan positivamente en las personas, especialmente en su energía y ánimo.
Las acciones matutinas, es decir, tan pronto se comienza el día, tienen mucho que ver con el desenvolvimiento de las demás actividades en el resto de horas.
¿Por qué los hábitos matutinos son importantes?
La ciencia resaltó los hábitos del inicio del día enfocados en la salud y bienestar. De acuerdo con información de Science Focus, las prácticas mínimas son la solución.
En ese orden de ideas, estas acciones funcionan para el ánimo y la energía. Llevar a cabo los distintos hábitos son beneficiosos porque la edad no llega sola, a la vez que es necesario prevenir enfermedades.
¿Cuáles son los cuatro hábitos matutinos para la energía, ánimo y salud?
Dicho lo anterior, los hábitos matutinos que sirven para la energía, ánimo y salud son varios y se comparten a continuación:
1. Reloj biológico
Madrugar no necesariamente es saludable, pues todo depende de la edad y la persona. Esto porque no todos tienen el mismo horario de trabajo, responsabilidades y demás.
Entonces, levantarse sin dormir lo suficiente no es tan propicio, así lo determinan investigaciones que sostienen que pueden incrementar las enfermedades cardiacas.
2. Luz natural
Un hábito dañino es dormir con la luz artificial encendida, pero también sucede que la luz natural es beneficiosa. Victoria Revell, especialista de la Universidad de Surrey, en Inglaterra, dice que la luz matutina es la que estimula la serotonina, caracterizada por regular el estado de ánimo de las personas.
3. Desayuno y café
Aunque el café tiene beneficios, resulta que ingerirlo en ayunas se vincula a los nervios, complicaciones digestivas, entre otras características. Los conocedores del tema estiman que lo más propicio es consumir la popular bebida después del desayuno y así la energía se ve positivamente influenciada.
4. Tecnología
No es un secreto que los aparatos tecnológicos hacen para de la cotidianidad. A partir de ello, no se recomienda tomar el teléfono celular al despertar.
Un análisis de la Universidad de Flinders, en Australia, consigna que el uso del dispositivo móvil tan pronto una persona despierta puede que eleve la ansiedad y el pesimismo en el resto del día.