Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios
La actriz Sara Corrales dio a conocer los alimentos que son fundamentales para ella en su embarazo.
La actriz colombiana Sara Corralesreveló a sus millones de fanáticos los alimentos básicos para su embarazo de su bebé, de quien se desconoce todavía si será niño o niña.
¿Qué alimentos no pueden faltarle a Sara Corrales en su embarazo?
A través de una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que dio a conocer esos alimentos que son infaltables para ella en este proceso de gestación de su bebé, fruto de su matrimonio con el argentino Damian Pasquini.
Según reveló son tres los alimentos que ha estado consumiendo disciplinadamente en esta etapa de su vida, los cuales son: Aguacate, salmón y camote.
¿Cuáles son los beneficios de los alimentos infaltable para Sara Corrales en su embarazo?
La actriz decidió hablar un poco de cada uno y detallar los beneficios que ofrece cada alimento y por qué son esenciales consumirlos en especial en esta etapa donde se está dando vida a otro ser humano.
Aguacate
- Alto en ácido fólico
- Grasas saludables para el cerebro del bebé
- Potasio (ayuda a evitar calambres)
- Fibra para mejorar digestión
- Vitaminas E y C
Salmón
- Omega-3 (DHA/EPA)
- Proteína de alta calidad
- Vitamina D
- Selenio
- Bajo en mercurio
Camote
- Alto en beta-caroteno (vitamina A natural)
- Aporta energía estable
- Rico en fibra
- Contiene vitamina C
- Aporta potasio y magnesio
Asimismo, reveló que cuando se antoja de un postre dulce, pero que sea saludable decide hacer combinaciones que aporten a la salud y quiten dicho deseo.
"Keffir o yogur griego sin azúcar, dátiles, quinoa inflada, mantequilla natural de almendra sin azúcar", fue su recomendación.
Cabe destacar que, la actriz también acompaña su sana alimentación con entretenimientos y otros hábitos saludables.
Tras su revelación, sus fanáticos le agradecieron por su información y por inspirarlos tanto para llevar una vida lejos del sedentarismo.
Por ahora, la actriz Sara Corrales sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su estilo de vida, proyectos y detalles de cómo está viviendo este embarazo, con el que soñaba desde hace un buen tiempo.