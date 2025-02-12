Sara Corrales reveló los alimentos infaltables en su embarazo; estos son sus beneficios

La actriz colombiana Sara Corralesreveló a sus millones de fanáticos los alimentos básicos para su embarazo de su bebé, de quien se desconoce todavía si será niño o niña.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Luto en la música! Falleció reconocido artista en pleno concierto: así fue el momento

¿Qué alimentos no pueden faltarle a Sara Corrales en su embarazo?

A través de una de sus redes sociales, donde suma miles de seguidores, compartió un video en el que dio a conocer esos alimentos que son infaltables para ella en este proceso de gestación de su bebé, fruto de su matrimonio con el argentino Damian Pasquini.

Según reveló son tres los alimentos que ha estado consumiendo disciplinadamente en esta etapa de su vida, los cuales son: Aguacate, salmón y camote.

Artículos relacionados Talento nacional Hermana de B-King reveló el curioso mensaje que recibió tras dos meses de su muerte

¿Cuáles son los beneficios de los alimentos infaltable para Sara Corrales en su embarazo?

La actriz decidió hablar un poco de cada uno y detallar los beneficios que ofrece cada alimento y por qué son esenciales consumirlos en especial en esta etapa donde se está dando vida a otro ser humano.

Aguacate

Alto en ácido fólico

Grasas saludables para el cerebro del bebé

Potasio (ayuda a evitar calambres)

Fibra para mejorar digestión

Vitaminas E y C

Salmón

Omega-3 (DHA/EPA)

Proteína de alta calidad

Vitamina D

Selenio

Bajo en mercurio

Camote

Alto en beta-caroteno (vitamina A natural)

Aporta energía estable

Rico en fibra

Contiene vitamina C

Aporta potasio y magnesio

Asimismo, reveló que cuando se antoja de un postre dulce, pero que sea saludable decide hacer combinaciones que aporten a la salud y quiten dicho deseo.

"Keffir o yogur griego sin azúcar, dátiles, quinoa inflada, mantequilla natural de almendra sin azúcar", fue su recomendación.

Cabe destacar que, la actriz también acompaña su sana alimentación con entretenimientos y otros hábitos saludables.

Tras su revelación, sus fanáticos le agradecieron por su información y por inspirarlos tanto para llevar una vida lejos del sedentarismo.

Artículos relacionados Daddy Yankee Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

Por ahora, la actriz Sara Corrales sigue entreteniendo a sus millones de fanáticos en redes sociales con su estilo de vida, proyectos y detalles de cómo está viviendo este embarazo, con el que soñaba desde hace un buen tiempo.