Daddy Yankee reveló sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin

El cantante Daddy Yankee reveló qué pidió para estar presente en el show de J Balvin en Medellín.

Gisseth Beltrán García Por: Gisseth Beltrán García
Daddy Yankee y J Balvin
Daddy Yankee tras concierto de J Balvin/AFP: Ivan Apfel/Matt Winkelmeyer

El cantante Daddy Yankee reveló a sus millones de fanáticos cuáles fueron sus exigencias para estar en el concierto de J Balvin en Medellín.

¿Qué pidió Daddy Yankee para estar en el concierto de J Balvin?

A través de su cuenta su cuenta de Instagram, donde tiene millones de seguidores, compartió un video en el que mostró detrás de cámaras de lo que vivió tras su aparición en el concierto del paisa, en el que contó con varios invitados.

J Balvin con Daddy Yankee en concierto

En la grabación el puertorriqueño dio a conocer sus exigencias para estar presente.

"Le dije a Jose 'yo voy si simplemente tiro dos canciones, tiro un mensaje y hago mi misión", me dijo que había problema", expresó.

¿Qué dijo Daddy Yankee en el concierto de J Balvin?

El artista interpretó dos canciones como lo exigió y además dedicó un mensaje de amor a Dios, aconsejando a tenerlo siempre presente.

"Mi gloria se la entrego a Jesucristo que está allá arriba, rey de reyes (...) Dios bendiga a Colombia, feliz navidad, los amo mucho. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Cristo viene, Dios los bendiga", señaló.

Daddy Yankee tras concierto de J Balvin

Asimismo, agradeció a J Balvin por la invitación y se mostró feliz de volver a estar cantando su música en Colombia.

"¡Qué lindo volver a compartir mi música con Colombia! Los amo! Gracias J Balvin por la invitación y una noche tan bonita y especial!", concluyó.

Por su parte, J Balvin reaccionó agradeciéndole y reiterando la gran "leyenda" que es y el legado que ha dejado.

Tras la revelación, el cantante, que ahora dedica su vida al cristianismo, recibió miles de elogios y felicitaciones por su visita y presentación.

Muchos les destacaron lo mucho que lo extrañan en el género y otros les agradecieron por sus palabras y llevar la palabra de Dios alrededor del mundo.

Por su parte, J Balvin también fue elogiado por haberlo invitado y darles el privilegio a sus fanáticos de haberlo escuchado nuevamente en vivo.

Por ahora, J Balvin se prepara para su próximo concierto en Bogotá, donde sus fanáticos también esperan que haga un gran show.

