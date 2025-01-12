Hermana de J Balvin le dedicó amorosas palabras tras su concierto en Medellín

Carolina Osorio, hermana del cantante J Balvin, reveló una emotiva publicación luego del exitoso concierto que realizó el artista en la ciudad de Medellín, en el que contó con varios invitados.

¿Qué reveló la hermana de J Balvin tras concierto?

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de 300 mil seguidores, compartió un carrusel con videos y fotografías de lo que fue para ella el show del paisa, luego de no haber cantando en su ciudad natal hace seis años.

En las imágenes se ve Carolina en primera fila apoyando al cantante junto a toda su familia, bailando y cantando.

También se mostró brindándole todo su apoyo desde camerinos y demostrándole cuánto lo ama.

¿Qué palabras le dedicó Carolina a J Balvin tras su concierto en Medellín?

Con dichas imágenes, la empresaria aprovechó para destacar lo orgullosa que está del cantante y cuánto se emocionó al ver cumplir su sueño.

"Lloré no sé cuántas veces… Me emocioné desde el alma. Sentí su cansancio, su entrega, su fuerza. Ver a mi hermano ahí, brillando y dejándolo todo, me movió el corazón de una manera que solo la familia entiende. Ayer recordé que el amor entre hermanos es de esas cosas que no se explican… se sienten! Te amo" , escribió.

Tras su revelación, logró miles de corazones y comentarios donde los llenaron de halagos y felicitaciones por esa gran relación que tienen.

Asimismo, llenaron de elogios al cantante por el gran concierto que ofreció, pues fueron más de seis horas en tarima dando lo mejor de él en compañía de diversos invitados, entre ellos Feid, Daddy Yankee, Maluma, Reykon, entre otros.

El artista no pudo contar con la presencia de su pareja Valentina Ferrer ni de su hijo Río debido a que la modelo por cuestiones de papeles todavía no puede salir de Estados Unidos, donde reside.

Por ahora, J Balvin sigue disfrutando del éxito que tuvo y todos los mensajes de cariño que ha recibido, además de prepararse para su siguiente presentación que será en Bogotá, donde se espera que también sorprenda.