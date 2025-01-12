¿Por qué son famosos Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho? Conoce más sobre los aspirantes de La casa de los famosos Colombia

En las últimas semanas, miles de internautas, han generado una ola de comentarios a través de las diferentes plataformas digitales tras el próximo estreno de la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia, una producción del Canal RCN.

Por el momento, ya se conoció el nombre de seis celebridades que ingresarán a la competencia, quienes han sido elegidos por el público a través de las votaciones de lacasadelosfamososcolombia.com.

Ya se abrieron las votaciones del séptimo grupo de aspirantes. Puedes votar a través de lacasadelosfamososcolombia.com hasta el domingo 7 de diciembre a las 4 p.m.

Ellos son los aspirantes del séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia 3. | Foto: Canal RCN

Entre los aspirantes del séptimo grupo, te contaremos detalles sobre: Maiker Smith, Erick Pabón y El Sebastucho.

¿A qué se Maiker Smith, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Nacido en Apartadó, Antioquia, él es Maiker Smith, uno de los aspirantes del séptimo grupo de La casa de los famosos Colombia, quien se ha dado a conocer por ser un reconocido comediante y creador de contenido digital.

Él es Maiker Smith, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Maiker cuenta con más de 500 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram en la que ha tenido la oportunidad de ganarse el cariño del público al ganarse el cariño de su público.

Sin duda, una de las características que más darían a conocer a Maiker es su humor “ácido”, el cual puede ser tomado de múltiples maneras. Así también, espera demostrar seguridad y estrategias en caso de ingresar al reality. Si crees que es el candidato ideal, vota por él.

¿Por qué razón Erick Pabón es famoso, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los creadores de contenido digital más destacados de Cúcuta es Erick Pabón, quien se ha dado a conocer a través de las diferentes redes sociales al demostrar su buen sentido del humor y observaciones de la vida cotidiana.

Él es Erick Pabón, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, Erick cuenta con más de 840 mil seguidores a través de su cuenta oficial de Instagram, en la que ha tenido la oportunidad en demostrar a su público que la constancia en fundamental en su vida, de igual modo, al ser un reconocido emprendedor.

Sin duda, se ha caracterizado en ser un hombre observador y selectivo al momento de tomar una decisión, en especial, si se trata de tomar estrategias en caso de ingresar a la casa más famosa del país, ¿votarías por él?

¿Quién es El Sebastucho, aspirante de La casa de los famosos Colombia?

Uno de los rostros más reconocidos en la ciudad de Barranquilla es Sebastián Arévalo, más conocido como El Sebastucho, quien tiene en la actualidad 23 años y se ha demostrado que la creación de contenido es una de sus principales fuentes de inspiración.

Él es El Sebastucho, aspirante del séptimo grupo de La casa de los famosos 3. | Foto: Canal RCN

En la actualidad, El Sebastucho cuenta con más de El Sebastucho cuenta con más de dos millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram, en la que ha tenido la oportunidad de llevar en alto todo su potencial para cautivar a sus seguidores.

Además, uno de los poderes que tendría el influenciador en caso de ingresar al reality sería “la invisibilidad” y, también, ser selectivo al momento de convivir con otras celebridades, ¿quieres verlo dentro de la competencia?

¿Cómo votar por tu aspirante favorito para que ingrese a La casa de los famosos Colombia?

La decisión para conocer el nombre de tu celebridad preferida para que haga dentro de La casa de los famosos Colombia 2026, está en tus manos. Por esta razón, te explicaremos los puntos que debes seguir para que votes cada cuatro horas: