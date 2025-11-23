Actor de Leandro Díaz ingresará a La casa de los famosos Colombia 3: así quedaron las votaciones

Cada vez más se acerca la fecha en la que se abrirán por tercera vez las puertas de La casa de los famosos Colombia. Por lo pronto, ya se conocen los nombres de cinco famosos que estarán en esta nueva temporada.

A Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal y Luisa Cortina, se les suma Eidevin López, un actor que estuvo en la producción de Leandro Díaz del Canal RCN.

¿Quién es el quinto habitante de La casa de los famosos Colombia 3?

A las 4 de la tarde de este domingo 23 de noviembre se cerraron las votaciones, confirmándose que Eidevin López, de 26 años, el actor que le dio vida a Urbano, uno de los hermanos de Leandro Díaz, ingresará a la tercera temporada.

Eidevin López se convierte en el quinto habitante de La Casa de los Famosos Colombia 3. (Foto del Canal RCN)

Con más de la mitad de los votos, el joven actor y creador de contenido aseguró su participación en el reality en vivo del que todos hablan.

Eidevin contó que está soltero, pues descubrió a su pareja con uno de sus amigos. Además, dejó claro que cree mucho en la química sin importar si es una mujer u hombre.

El artista nacido en Valledupar ama la vida fitness y crear contenido con el que divierte a sus miles de seguidores.

Eidevin López, actor conocido por su papel en Leandro Díaz, se convirtió en el quinto habitante confirmado de La Casa de los Famosos Colombia 3. (Foto del Canal RCN)

¿Cómo quedaron los resultados de la quinta semana de votaciones?

Recuerda que tú eres quien tiene las llaves de esta casa y con tu voto decides quién entra. En las votaciones de la quinta semana estuvieron seis famosos con diferentes perfiles, aunque desde el primer día Eidevin tomó la delantera, sumando miles de votos a favor. Así quedaron los resultados finales de estas votaciones:

Eidevin López – 51.70%

Luchito Humor – 26.80%

Javier Peraza – 6.60%

Julián Beltrán – 5.60%

Jorge Sánchez ‘Salsa’ – 4.70%

Bruno Ponce – 4.60%

¿Cómo elegir a tu favorito de La casa de los famosos Colombia?

Este lunes 24 de noviembre se abrirán de nuevo las votaciones con un sexto grupo de aspirantes. El Jefe no ha dado a conocer los nombres, pero solo tú podrás elegir. Podrás votar cada cuatro horas hasta las 4 p.m. del domingo 30 de noviembre, cuando se conocerá al sexto habitante.

¡Votar es muy fácil! Solo debes entrar a lacasadelosfamososcolombia.com, ingresar con tus datos personales, seleccionar a tu favorito y confirmar tu voto. Recuerda que podrás votar cada cuatro horas.