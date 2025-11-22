Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jorge Herrera comparte emotiva publicación junto a Claudia Bahamón: "Seguiré cocinando 100 años más"

Jorge Herrera revive su paso por MasterChef con Claudia Bahamón en una publicación que emocionó a sus seguidores.

SuperLike Por: Juan Sebastián Camargo
Jorge Herrera conmueve a sus seguidores.
Jorge Herrera conmueve a sus seguidores con una tierna foto junto a Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN)

El actor Jorge Herrera volvió a emocionar a los seguidores de MasterChef Celebrity con una publicación que refleja la huella que dejó en el programa.

Jorge Herrera recuerda su paso por MasterChef Celebrity.
Jorge Herrera recuerda su paso por MasterChef Celebrity con emotiva foto junto a Claudia Bahamón. (Foto Canal RCN)

¿Qué publicó Jorge Herrera junto a Claudia Bahamón?

A través de su cuenta de Instagram, compartió una fotografía junto a la presentadora Claudia Bahamón, acompañada de un mensaje cargado de ternura y nostalgia.

“Seguiré cocinando 100 años más”, escribió Jorge Herrera en su mensaje de despedida del programa.

¿Cómo fue el paso de Jorge Herrera por MasterChef Celebrity?

Jorge Herrera se convirtió en uno de los participantes más comentados de la temporada de MasterChef Celebrity.

Su carácter fuerte y su estilo directo marcaron cada reto, generando tanto simpatía como polémicas.

Fue eliminado en una primera instancia. Sin embargo, los votos de sus compañeros le dieron una segunda oportunidad y logró reingresar.

Su regreso fue celebrado por los seguidores, quienes lo consideraban un ingrediente clave dentro del grupo de celebridades.

No obstante, tras varios retos, el actor se despidió definitivamente en una segunda salida.

Claudia Bahamón, con quien siempre tuvo una relación cercana, lo despidió con afecto, calificándolo como un participante que, pese a su carácter, aportó autenticidad al programa.

La fotografía junto a Claudia Bahamón rápidamente se llenó de comentarios de los fanáticos del reality.

Muchos recordaron los momentos de humor y tensión que protagonizó el actor, y varios destacaron que su paso por la competencia fue uno de los más memorables.

Aunque ya no está en competencia, su mensaje en redes sociales demuestra que sigue siendo parte de la historia de MasterChef Celebrity.

Actualmente, hay cinco cocineras en competencia: Valentina Taguado. Michelle Rouillard, Violeta Bergonzi, Carolina Sabino y Alejandra Ávila.

Mientras las cinco cocineras luchan por llegar a la gran final, la publicación de Herrera se convierte en un recordatorio de que el reality no solo se trata de platos y técnicas, sino también de historias humanas que emocionan e inspiran a los televidentes.

Jorge Herrera estuvo en MasterChef Celebrity 10 años.
Jorge Herrera fue eliminado dos veces de MasterChef Celebrity 2025. (Foto Canal RCN)
