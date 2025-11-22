Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Cintia Cossio se mostró emocionada por la primera navidad de su segundo hijo | VIDEO

Cintia Cossio enterneció al mostrar su emoción por la primera navidad de su segundo hijo con Jhoan López.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La tierna reacción de Cintia Cossio por la primera Navidad de su segundo hijo | VIDEO
Cintia Cossio no oculta su emoción por la primera Navidad de su segundo hijo. (Foto Canal RCN | Freepik referencia).

La reconocida influenciadora paisa Cintia Cossio sorprendió a sus cientos de seguidores al presumir su decoración navideña, pero lo que más llamó la atención fue su emoción por saber que su segundo hijo vivirá su primera Navidad.

Artículos relacionados

¿Cómo luce la decoración navideña de Cintia Cossio para este 2025?

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cintia Cossio mostró una pequeña parte de la decoración navideña que instaló en su hogar.

¿Cómo fue el nacimiento de Lucca, hijo de Cintia Cossia?
Lucca nació a inicios de septiembre del 2025 / (Foto de Freepik)

Para los hogares colombianos no es secreto que, aunque la época decembrina aún no comienza oficialmente, noviembre se ha convertido en el momento perfecto para dar inicio a estas celebraciones y hacer que duren un poco más.

Artículos relacionados

Teniendo esto en cuenta, Cintia Cossio enseñó que la Navidad ya estaba presente en su casa. En el video se le ve bailando frente a su encantador árbol de Navidad mientras sostiene a su bebé de meses, y juntos disfrutan de una canción icónica de la época.

¿Qué ha dicho Cintia Cossio sobre su maternidad?
Cintia Cossio habla sobre su maternidad / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a la decoración, Cintia optó por adornos completamente blancos con algunos toques cálidos gracias a las luces, además de diversas flores y adornos del mismo color.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas fue la felicidad con la que Cintia expresó que su pequeño hijo viviría por primera vez la Navidad.

¿Cuántos hijos tiene Cintia Cossio?

La reconocida creadora de contenido Cintia Cossio y el influenciador Jhoan López son padres de dos pequeños: Thiago y Lucca. Este último llegó después de una separación mediática entre ambos, que finalmente terminó en una reconciliación, agrandando así la familia.

Artículos relacionados

Lucca nació siete años después de que la pareja perdiera un bebé en el quinto mes de gestación, una situación que los marcó profundamente. Su llegada trajo una nueva luz a sus vidas y a la de Thiago, quien se ha mostrado feliz con esta nueva etapa familiar.

Lo cierto es que la publicación de la primera Navidad de Lucca generó gran reacción entre sus seguidores, quienes no dejaron de comentar con tiernos mensajes.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Jessi Uribe enternece las redes sociales. Jessi Uribe

Jessi Uribe enternece las redes sociales con un baile junto a su hija recién nacida

Con un emotivo baile junto a su hija Emilia, Jessi Uribe derritió corazones y conmovió a sus fanáticos.

Cossio rescata a un perro en el Amazonas Yeferson Cossio

Yeferson Cossio reveló qué ocurrió con el perro que rescató en el Amazonas: "No lo logró"

Yeferson Cossio explicó qué ocurrió con el perro que rescató en Amazonas. Engañó a todos en un video.

Westcol y Blessd Westcol

Westcol se sinceró sobre la tiradera de Pirlo contra Blessd, ¿sacará su propia tiradera?

Westcol se sinceró y dio a conocer su opinión sobre lo que está ocurriendo entre Pirlo y Blessd.

Lo más superlike

Blessd sobre Samantha Correa Blessd

Blessd rompió el silencio sobre la mujer trans con la que se le relaciona

El artista Blessd habló sobre Samantha Correa, la mujer trans con la que se le relaciona tras tiradera de Pirlo.

Estado de salud de Gabrielle Henry tras accidente en Miss Universe Miss Universo

Miss Jamaica sigue en UCI tras fuerte caída en Miss Universe 2025: piden orar por su salud

MasterChef Celebrity 2025 MasterChef Celebrity Colombia

IA reveló quién no pasaría a la GRAN FINAL de MasterChef Celebrity 2025: ellas serían las finalistas

Cómo no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas Navidad

Consejos prácticos para no gastar tanto dinero en decoraciones navideñas sin sacrificar estilo

Pepe Aguilar sorprendeal referirse así a Christian Nodal durante un almuerzo familiar Pepe Aguilar

Pepe Aguilar causa revuelo tras comentario ‘despectivo’ a Christian Nodal: Así reaccionó Ángela