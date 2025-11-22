Cintia Cossio se mostró emocionada por la primera navidad de su segundo hijo | VIDEO

La reconocida influenciadora paisa Cintia Cossio sorprendió a sus cientos de seguidores al presumir su decoración navideña, pero lo que más llamó la atención fue su emoción por saber que su segundo hijo vivirá su primera Navidad.

¿Cómo luce la decoración navideña de Cintia Cossio para este 2025?

Con un video compartido en las historias de su cuenta oficial de Instagram, donde acumula una gran cantidad de seguidores, Cintia Cossio mostró una pequeña parte de la decoración navideña que instaló en su hogar.

Lucca nació a inicios de septiembre del 2025 / (Foto de Freepik)

Para los hogares colombianos no es secreto que, aunque la época decembrina aún no comienza oficialmente, noviembre se ha convertido en el momento perfecto para dar inicio a estas celebraciones y hacer que duren un poco más.

Teniendo esto en cuenta, Cintia Cossio enseñó que la Navidad ya estaba presente en su casa. En el video se le ve bailando frente a su encantador árbol de Navidad mientras sostiene a su bebé de meses, y juntos disfrutan de una canción icónica de la época.

Cintia Cossio habla sobre su maternidad / (Foto del Canal RCN)

En cuanto a la decoración, Cintia optó por adornos completamente blancos con algunos toques cálidos gracias a las luces, además de diversas flores y adornos del mismo color.

Sin embargo, lo que realmente llamó la atención de los internautas fue la felicidad con la que Cintia expresó que su pequeño hijo viviría por primera vez la Navidad.

¿Cuántos hijos tiene Cintia Cossio?

La reconocida creadora de contenido Cintia Cossio y el influenciador Jhoan López son padres de dos pequeños: Thiago y Lucca. Este último llegó después de una separación mediática entre ambos, que finalmente terminó en una reconciliación, agrandando así la familia.

Lucca nació siete años después de que la pareja perdiera un bebé en el quinto mes de gestación, una situación que los marcó profundamente. Su llegada trajo una nueva luz a sus vidas y a la de Thiago, quien se ha mostrado feliz con esta nueva etapa familiar.

Lo cierto es que la publicación de la primera Navidad de Lucca generó gran reacción entre sus seguidores, quienes no dejaron de comentar con tiernos mensajes.