Georgina Rodríguez sorprendió a sus millones de seguidores al compartir una serie de videos de su reciente visita a la Casa Blanca junto a Cristiano Ronaldo.

¿Qué ocurrió entre Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo antes de reunirse con el presidente de EE. UU.?

Las imágenes, publicadas en sus redes sociales, muestran momentos de la pareja antes y durante su encuentro con Donald Trump, lo que generó miles de reacciones en redes sociales.

Los clips compartidos por Georgina incluyen parte de su preparación antes del evento, mostrando cómo organizó su maquillaje, su vestuario y algunos instantes espontáneos con Cristiano.

La modelo dejó ver un lado cotidiano y menos protocolario de la visita presidencial, lo que llamó la atención de sus más de 70 millones de seguidores.

Un segmento que se volvió viral fue el que grabó en el ascensor camino a la reunión. En esas imágenes, la pareja intercambia miradas y gestos que rápidamente despertaron curiosidad entre los usuarios.

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo causan furor con video en la Casa Blanca. (Foto: AFP)

Pues la naturalidad con la que se movían antes de ingresar a uno de los espacios más vigilados del mundo fue tema de conversación en redes al notar visiblemente su nerviosismo.

Cristiano Ronaldo también publicó videos exclusivos de la visita, especialmente de su paso por el Despacho Oval.

En uno de los videos se ve al futbolista caminando con el presidente de Estados Unidos, mientras este le hace un comentario que provoca una risa espontánea en el portugués.

El video se difundió rápidamente en diferentes plataformas, sumando millones de visualizaciones en pocas horas.

¿Cómo reaccionaron los seguidores a los videos Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo en la Casa Blanca?

Y como era de esperarse muchos usuarios en internet opinaron el curioso momento que vivió la pareja en la Casa Blanca, pues destacaron el contraste con el ambiente en el que suelen verse como en ambientes deportivos o familiares.

Mientras otros se enfocaron en su influencia al hablar del dinero y la fama que tiene la pareja: “Lo que hace el dinero…” o “Dinero, poder y superación”.

Además de compartir su experiencia, Georgina mostró fragmentos del recorrido por diferentes salones de la Casa Blanca.