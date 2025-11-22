Cami Pulgarín reaccionó a la polémica entre Blessd y Pirlo: "no jueguen con fuego”

La reconocida influenciadora trans Cami Pulgarín dio su opinión sobre la polémica que actualmente envuelve a los artistas urbanos Blessd y Pirlo, en la que también se vio involucrada Samantha, otra creadora de contenido trans.

¿Qué dijo Cami Pulgarín sobre la polémica entre Blessd y Pirlo?

Cami Pulgarín cuestionó el hecho de que los artistas se refirieran a las chicas transgénero de manera despectiva o como ofensa para atacar a otros hombres. También les sugirió que aprendieran de artistas como Ryan Castro, quien les cantaba a todas las mujeres en general.

Blessd le respondió a Pirlo con una tiradera llamada "Hijo mío"(Foto de Dimitrios Kambouris/AFP)

Incluso, Pulgarín cuestionó a Pirlo por mostrar interés en saber o exponer si sus amigos habían estado o no con una mujer transgénero, ya que esto parecía más una escena de celos. Aplaudió a Blessd por la forma en la que enfrentó dichas acusaciones, refiriéndose a la comunidad de manera respetuosa.

“Blessd, bacana tu respuesta, me gustó. Defendiste a la comunidad.”

Así mismo, Cami explicó que un hombre que estaba con una mujer trans no dejaba de ser heterosexual, ya que la transición generaba un cambio físico que a los hombres heterosexuales les gusta.

La contundente respuesta de Blessd tras señalamientos de Pirlo. Foto | Jose R. Madera.

Incluso, mencionó que los pretendientes que tenía antes de transicionar actualmente ya no están interesados en ella, debido a que a los gays solo les gustan los hombres con aspecto de hombres, por lo que usar a una mujer trans como insulto hacia un hombre heterosexual no sería coherente.

"Mi llamado es: chicos sean más creativos, ya todas las canciones que salen son de si el amigo come o no travesti, ¿a vos qué te importa? ¿Te gusta tu amigo?”

¿Cuál fue la advertencia que Cami Pulgarín lanzó a Blessd y Pirlo?

Cami Pulgarín aprovechó la oportunidad para enviar una advertencia no solo a Blessd y a Pirlo, sino también a los artistas en general. Según ella, este tipo de situaciones no deberían ser motivo para crear canciones, especialmente si los rumores resultan ser ciertos y luego se niegan.

