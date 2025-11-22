Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Marcelo Cezán derritió corazones al cantar a dúo con su esposa y mostrar su lado más romántico

Marcelo Cezán y su esposa dejaron ver su conexión a través de la música en un video que generó ternura y admiración en redes.

Marcelo Cezán sorprende a sus seguidores.
Marcelo Cezán emociona a sus seguidores al aparecer cantando junto a su esposa. (Foto de Marcelo Cezán Canal RCN) (Foto del hombre con la guitarra Freepik)

Marcelo Cezán siempre ha sabido cómo conectar con el público, ya sea desde un escenario, frente a las cámaras o en los momentos más personales que comparte con quienes lo siguen.

Marcelo Cezán derrite corazones.
Marcelo Cezán derrite corazones al demostrar su talento para el canto. (Foto Canal RCN)

¿Qué compartió Marcelo Cezán junto a su esposa Michelle Gutty?

Ahora, a través de sus redes sociales, Marcelo derritió el corazón de sus seguidores con un emotivo video junto a su esposa Michelle Gutty con quien ha compartido por más de una década.

En el clip se le puede ver a la pareja cantando con entusiasmo, mientras Marcelo toca la guitarra, lo que al parecer es una canción que significa mucho para ambos.

“Una vida contigo en el tiempo preciso”, expresan Marcelo Cezán y su esposa en el video.

La publicación se llenó rápidamente de comentarios donde destacaban el amor y la ternura de la pareja y el talento de ambos para la música.

¿Marcelo Cezán presentará la tercera temporada de La casa de los famosos Colombia 2026?

Marcelo fue el presentador de la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia, donde se consolidó como figura central del formato gracias a su estilo fresco.

Su desempeño lo convirtió en pieza clave del éxito del reality, y ahora se prepara para regresar en la tercera temporada junto a Carla Giraldo.

Juntos, serán los encargados de guiar a los participantes y mantener el ritmo del programa, que se ha consolidado como uno de los formatos más llamativos de la televisión colombiana.

Hasta el momento, ya hay cuatro habitantes confirmados para la próxima temporada: el creador de contenido Nicolás Arrieta, la influencer Alexa Torrex, el creador de contenido Tebi Bernal, y la cantante Luisa Cortina.

actualmente están abiertas las votaciones para el quinto grupo de aspirantes, conformado por los actores Eldevin López, Julián Beltrán, Javier Peraza, el músico Jorge ‘Salsa’, el comediante Luchito Humor y el locutor de acentos Raúl Ponce.

Las votaciones para este grupo están abiertas en lacasadelosfamososcolombia.comy el ganador se anunciará el 23 de noviembre.

Con la confirmación de los primeros cuatro habitantes y el proceso de votación en marcha para el quinto grupo, La Casa de los Famosos Colombia 2026 empieza a tomar forma.

Marcelo Cezán estuvo en la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia.
Marcelo Cezán fue el presentador de La casa de los famosos Colombia 2025 junto a Carla Giraldo. (Foto Canal RCN)
