Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Tendencias

Murió una de las grandes voces de la música: Laura Pausini le dedicó mensaje

El mundo de la música se viste de luto por el deceso de una artista que fue ícono en muchos países por su gran voz.

Yeinson Fajardo Bohórquez Por: Yeinson Fajardo Bohórquez
Ornella Vanoni murió, según medios italianos, en su casa de Milán.
Ornella Vanoni tenía 91 años y completaba una carrera de varias décadas en la música. Fotos: Freepik

El mundo de la música está de luto tras confirmarse la muerte de Ornella Vanoni, quien destacó en la industria por su poderosa e inconfundible voz. El deceso, según medios de Italia, se produjo el viernes 21 de noviembre en la ciudad de Milán.

¿Cómo murió la cantante italiana Ornella Vanoni?

Vanoni estaba en su casa cuando sufrió un paro cardiaco que finalmente acabó con su vida a la edad de 91 años.

Tras confirmarse el deceso, salieron a la luz unas palabras que la cantante y actriz había pronunciado sobre cómo quería su funeral. Vanoni había dejado claro que no quería excentricidades en su último adiós.

Artículos relacionados

“El ataúd debe ser barato porque quiero que me incineren. Luego tírenme al mar, quizá en Venecia… Ya tengo el vestido. Es de Dior”, fueron sus palabras en medio del programa Che Tiempo Che Fa.

Otro hecho a destacar es que, según el medio ABC, días antes, Ornella había manifestado dolores de espalda, por lo que tenía planeado ir a una clínica, pero al final fue un problema de corazón el que sentenció su partida.

Laura Pausini sufrió una aparatosa caída en el escenario
Laura Pausini afirmó que Ornella Vanoni era su cantante favorita. / AFP (Photo by Theo Wargo)

¿Qué dijo Laura Pausini sobre la muerte de Ornella Vanoni?

Laura Paussini, cantante italiana y quien siempre manifestó su admiración por Vanoni, le dedicó unas emotivas palabras en redes sociales.

"Cada uno tiene sus cantantes favoritos… la mía era ella. Descansa en paz, maravillosa Ornella. Tu voz, tu personalidad, tu luz, nunca nos dejarán. Única", escribió la intérprete de éxitos como ‘Amores extraños’ y ‘Se fue’.


También se pronunció otro cantante italiano, Mahmood, quien en 2024 había estrenado una versión de la canción 'Sant'allegria'. "Gracias por el amor, las cenas, las enseñanzas, y todo el tiempo que me diste durante estos años", expresó.

Artículos relacionados

Ornella Vanoni es considerada una de las voces más famosas y brillantes de la música italiana. Tuvo destacadas presencias en el teatro, la música y la televisión. Igualmente, participó en varias ediciones del Festival de Sanremo.

¿Quién era Ornella Vanoni, cantante italiana fallecida a los 91 años?

Vanoni nació el 22 de septiembre de 1934 en Milán, Italia, en medio de una familia acaudalada. Estudió en prestigiosos colegios de Suiza, Francia e Inglaterra.

Su primer contacto con la música se dio al ingresar al Piccolo Teatro de Milán, donde conoció al director Giorgio Strehler, quien se convertiría en su gran mentor.

Ornella Vanoni construyó una amplia y sólida carrera durante décadas gracias a su inigualable voz.
Ornella Vanoni cosechó una gran carrera durante varias décadas gracias a su inigualable voz. Foto: AFP - Piero Cruciatti

Poco a poco, la artista fue ganando notoriedad en festivales musicales y presentaciones en vivo, hasta convertirse en una de las grandes voces de Italia. Reuters afirma que a lo largo de su carrera vendió más de 55 millones de discos y publicó alrededor de 40 álbumes de estudio.

Artículos relacionados

La cantante recibió distintos galardones durante su carrera, pero uno de los más importantes fue el estatus Grandes Damas de la Canción Italiana, que la reafirmó como ícono de la cultura del país del ‘viejo continente’.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Tendencias

Fátima Bosch Miss Universo

Conozca la millonada que Fátima Bosch ganará al mes como nueva Miss Universo 2025

Se reveló el elevado salario mensual que obtendría Fátima Bosch tras convertirse en la nueva Miss Universo 2025.

Vanessa Pulgarín Tecnología

IA contestó por qué Vanessa Pulgarín no habría ganado Miss Universo 2025: "Perfil alineado"

La IA dio su postura sobre las fallas de Vanessa Pulgarín, también hizo una comparación con la Miss Universo Fátima Bosch.

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025: cuatro mujeres fueron elegidas como reinas continentales, ¿quiénes son?

Miss Universo 2025 no solo le dio el título a Miss México, sino que otras mujeres también se llevaron una importante banda.

Lo más superlike

El tierno audio de Inti que Cazzu compartió y que conquistó a todos sus seguidores Cazzu

Cazzu derritió corazones al publicar tierno audio de su hija, Inti

Cazzu derritió corazones al compartir un tierno audio de su hija Inti con el que dejó ver una de sus facetas más dulces.

Pichingo MasterChef Celebrity Colombia

Pichingo reveló el verdadero ambiente que se vivió en MasterChef Celebrity 2025

Las cuatro reinas mexicanas que se han llevado Miss Universo vestidas de rojo Miss Universo

¡El misterio del rojo! ¿por qué México siempre gana Miss Universo con este color?

La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás. Greeicy

Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?