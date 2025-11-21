Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
IA contestó por qué Vanessa Pulgarín no habría ganado Miss Universo 2025: "Perfil alineado"

La IA dio su postura sobre las fallas de Vanessa Pulgarín, también hizo una comparación con la Miss Universo Fátima Bosch.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Vanessa Pulgarín
IA contestó por qué Vanessa Pulgarín no habría ganado Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Se terminó Miss Universo 2025 y la reina elegida de este año fue la representante de México, Fátima Bosch Fernández. Como es común que pase en estos eventos de belleza, unos quedaron felices y otros tristes con la decisión.

Sin embargo, una de las candidatas que estuvo resonando como posible Miss Universo era Vanessa Pulgarín, Miss Colombia. En los días de concentración en Tailandia, la reina de todos los colombianos tuvo una significativa acogida, a la vez que se supo desenvolver en la preliminar.

¿Cómo le fue a Vanessa Pulgarín en la final de Miss Universo 2025?

Vanessa Pulgarín puso a gritar al país cuando pasó al Top 30, posteriormente fue llamada para ingresar al Top 12. No obstante, la esperanza se acabó porque hasta este punto del certamen de belleza llegó la colombiana, es decir, lo logró ascender hasta el Top 5.

Vanessa Pulgarín
Vanessa Pulgarín desfilando en traje de playa en Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Muchos daban a Miss Colombia como la mujer que iba a recibir la corona universal, pero eso no pasó. Son diferentes las hipótesis que rondan en torno al motivo por el que Vanessa Pulgarín no logró llegar hasta el Top 5 y posteriormente ser la nueva Miss Universo 2025.

Como en la actualidad la tecnología está presente en muchos ámbitos, la IA compartió su propio análisis en torno qué habría sucedido con Vanessa Pulgarín que no le permitió brillar más en Miss Universo 2025.

¿Por qué Vanessa Pulgarín no habría ganado Miss Universo 2025?, según la IA

De acuerdo con la inteligencia artificial, Miss Colombia fue una candidata fuerte, comentada, querida y con impacto mediático.

"No ganar no implica fallas grandes, sino que otra candidata logró encajar un poco mejor con la mezcla de historia, discurso y objetivo que Miss Universo buscaba este año", según la IA.

Sin embargo, hubo más porque la IA comparó a Vanessa Pulgarín con la ganadora de Miss Universo 2025, Fátima Bosch Fernández. Fue así como justificó que Vanessa Pulgarín fue una candidata muy sólida, consistente y mediática, pero Fátima Bosch se impuso por su combinación de:

  • Mensaje social potente.
  • Entrevista preliminar, probablemente impecable.
  • Respuesta final estratégica.
  • Perfil alineado al “universo MU”.
Fátima Bosch
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo 2025: es de México y así la coronaron | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Así las cosas, por los anteriores motivos, Miss Colombia no pudo traer la tercera corona universal al país de la bandera tricolor.

