Inicio México

Fátima Bosch sorprende al revelar que no veía venir su triunfo en Miss Universo 2025

Fátima Bosch, nueva Miss Universo 2025, admitió que su triunfo en Miss Universo 2025 fue totalmente inesperado.

Ingrid Jaramillo Rojas Por: Ingrid Jaramillo Rojas
La revelación que hizo Fátima Bosch después de obtener la corona de Miss Universo 2025
Fátima Bosch sorprende al admitir que no esperaba ganar la corona de Miss Universo 2025. (Foto AFP: Lillian Suwanrumpha).

El pasado jueves 20 de noviembre se dio a conocer que Miss México, Fatima Busch, fue elegida como la nueva Miss Universo 2025. Aunque la corona universal suele ser motivo de celebración, su elección generó opiniones divididas. Tras recibir el título, la ganadora confesó que no esperaba el triunfo debido a la polémica que había protagonizado previamente durante el certamen.

¿Cuál fue la polémica en la que Miss México se vio envuelta en Miss Universo 2025?

Vale la pena recordar que la imposición de bandas oficiales del certamen de belleza Miss Universo 2025 estuvo marcada por un momento polémico en el que la mexicana Fática Bosch fue expulsada tras alzar su voz frente a una situación inesperada.

Fátima Bosh
Ella es Fátima Bosh, la nueva Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Esto ocurrió a raíz de un conflicto entre Raúl Rocha Cantú, actual propietario de Miss Universo en México, y el director de Miss Grand International y Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Según videos que circulan en Internet, la reina acusó a Nawat Itsaragrisil de tratarla de “tonta” y de usar otros calificativos, debido a que en México no se publicó el material promocional de Tailandia que él había solicitado.

¿Quién es Fátima Bosch?
Fátima Bosch, Miss Universo 2025 / (Foto de AFP)

La situación concluyó con el despido definitivo de Nawat Itsaragrisil de Miss Universo 2025 y con el respaldo a Miss México, quien hoy porta la corona del certamen.

¿Miss México no esperaba coronarse como la nueva Miss Universe 2025?

Ahora bien, una vez se dio a conocer que Fátima Bosch era la nueva Miss Universo 2025, medios internacionales se acercaron a ella para obtener sus primeras palabras tras el triunfo, uno de ellos el paparazzi español Jordi Martín, quien aprovechó el momento para preguntarle sobre cómo percibía su futuro dentro del certamen tras la polémica con Nawat.

“Fátima, cuando empezó todo aquel escándalo ¿tú te veías que acabarías ganando?”

Ante esto, la nueva Miss Universo sorprendió al confesar que no esperaba clasificar debido a lo ocurrido, pero destacó que la organización realmente estaba trabajando en pro de sus candidatas para que estas se sintieran seguras en todo este proceso.

"No, la verdad es que cuando pasó eso yo sabía que obviamente cuando toda esa situación se estaba dando, obviamente yo sabía que si levantaba mi voz de cierta manera era muy probable que no fuera a clasificar, pero lo que me gusta de esta nueva organización en Miss Universe es que ellos realmente sí están haciendo una plataforma para que las mujeres nos podamos expresar, para que nos cuiden”.

