Fátima Bosch sorprende al revelar que no veía venir su triunfo en Miss Universo 2025

El pasado jueves 20 de noviembre se dio a conocer que Miss México, Fatima Busch, fue elegida como la nueva Miss Universo 2025. Aunque la corona universal suele ser motivo de celebración, su elección generó opiniones divididas. Tras recibir el título, la ganadora confesó que no esperaba el triunfo debido a la polémica que había protagonizado previamente durante el certamen.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

¿Cuál fue la polémica en la que Miss México se vio envuelta en Miss Universo 2025?

Vale la pena recordar que la imposición de bandas oficiales del certamen de belleza Miss Universo 2025 estuvo marcada por un momento polémico en el que la mexicana Fática Bosch fue expulsada tras alzar su voz frente a una situación inesperada.

Ella es Fátima Bosh, la nueva Miss Universo 2025 | Foto Lillian Suwanrumpha / AFP.

Esto ocurrió a raíz de un conflicto entre Raúl Rocha Cantú, actual propietario de Miss Universo en México, y el director de Miss Grand International y Miss Universe Tailandia, Nawat Itsaragrisil.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

Según videos que circulan en Internet, la reina acusó a Nawat Itsaragrisil de tratarla de “tonta” y de usar otros calificativos, debido a que en México no se publicó el material promocional de Tailandia que él había solicitado.

Fátima Bosch, Miss Universo 2025 / (Foto de AFP)

La situación concluyó con el despido definitivo de Nawat Itsaragrisil de Miss Universo 2025 y con el respaldo a Miss México, quien hoy porta la corona del certamen.

¿Miss México no esperaba coronarse como la nueva Miss Universe 2025?

Ahora bien, una vez se dio a conocer que Fátima Bosch era la nueva Miss Universo 2025, medios internacionales se acercaron a ella para obtener sus primeras palabras tras el triunfo, uno de ellos el paparazzi español Jordi Martín, quien aprovechó el momento para preguntarle sobre cómo percibía su futuro dentro del certamen tras la polémica con Nawat.

Artículos relacionados Blessd Ella es Samantha, la mujer trans involucrada en la polémica de Blessd y Pirlo

“Fátima, cuando empezó todo aquel escándalo ¿tú te veías que acabarías ganando?”

Ante esto, la nueva Miss Universo sorprendió al confesar que no esperaba clasificar debido a lo ocurrido, pero destacó que la organización realmente estaba trabajando en pro de sus candidatas para que estas se sintieran seguras en todo este proceso.