Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

La confesión de Greeicy sobre la influencia de su infancia en sus relaciones abrió debate sobre cómo las experiencias tempranas moldean la forma de amar en la vida adulta.

Sharik Guzmán Por: Sharik Guzmán Mera
La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás.
La lección de Greeicy Rendón a su hijo sobre el trato a los demás.

Greeicy Rendón contó que creció en un hogar donde nunca presenció gritos, ni dinámicas dolorosas, para ella, el amor que vivió en su familia se convirtió en el espejo que hoy guía sus decisiones de pareja.

¿Qué contó Greeicy Rendón sobre sus relaciones de pareja?

La cantante aseguró que sus desamores han sido experiencias cortas y sin grandes cicatrices porque siempre ha sabido elegir relaciones basadas en respeto, tranquilidad y bienestar.

 

Para la artista haber crecido rodeada de amor y viendo a sus padres como referentes de una relación sana fue de vital importancia, pues era “la varita” con la que medía a las posibles parejas que llegaban a su vida y las cosas que eran no negociables para ella y su estabilidad emocional.

Por eso, para ella ha sido natural construir un hogar sólido y armonioso junto a Mike Bahía, con quien conforma una de las parejas más admiradas del entretenimiento en Colombia.

¿Elegimos a la pareja desde nuestras heridas emocionales según Greeicy?

La reflexión de Greeicy abrió una conversación más amplia sobre cómo las vivencias de la infancia influyen en las relaciones de adultos, pues muchas personas no eligen desde la razón, sino desde lo que vivieron, desde aquello que les faltó o desde los vacíos emocionales que aún no han logrado reconocer.

Greeicy se sinceró tras los Latin Grammy
Greeicy confesó que su forma de amar viene de la relación sana que vio en casa. (AFP: Giorgio Viera)

Esta brújula interior lleva a repetir patrones, a buscar validación o a entrar en vínculos donde es necesario esforzarse constantemente para recibir amor, es la memoria emocional actuando en silencio.

¿Por qué para Greeicy Rendón algunas personas repiten relaciones que les hacen daño?

Greeicy expresó que cuando hay heridas activas, la pareja termina funcionando como un espejo de aquello que no ha sido sanado y por eso, se vuelve común encontrar vínculos donde se normaliza la falta de afecto, la inestabilidad.

Greeicy compartió emotivo mensaje tras los Latin Grammy
Greeicy contó que creció en un hogar sin gritos ni dinámicas dañinas, lo que marcó su forma de amar. (AFP: Giorgio Viera)

La experiencia de Greeicy demuestra que es posible amar de manera consciente cuando se ha crecido en un entorno sano, pero también es cierto que muchas personas pueden transformar su forma de relacionarse a través del trabajo interior.

