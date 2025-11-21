Reconocido influenciador anunció que regalará tatuajes para salvar animales, ¿quién fue?

En Colombia, el mundo de las redes sociales ha demostrado que la influencia también puede usarse y convertirse en un motor de ayuda y cambio social.

¿Cuál es el influenciador que regalará tatuajes por comida para animales?

Figuras como Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes han marcado un precedente con sus iniciativas solidarias, inspirando a otros creadores a usar su alcance para transformar vidas.

Ahora, un nuevo influenciador se suma a esta tendencia con una propuesta que ha causado revuelo y aplausos en redes: regalar tatuajes para recaudar alimento y apoyar a animales sin hogar.

Este influenciador es Stiven Contreras, mejor conocido como Lobo Art, quien recientemente anunció una nueva edición de ‘Tatuando con Causa’, un evento que buscar ayudar a los animales abandonados.

El influenciador Lobo Art sigue los pasos de Camilo Cifuentes y Yeferson Cossio. (Fotos Freepik)

¿Cómo es la dinámica que propone Lobo Art para ayudar a animales sin hogar?

El influenciador reveló a través de sus redes sociales que hará un encuentro masivo el 29 de noviembre en Chía, Cundinamarca en donde espera recolectar más de cuatro toneladas de alimento para perros y gatos.

Stiven explicó que en su iniciativa puede participar cualquier persona mayor de edad que quiera sumarse adquiriendo comida para perro y gatos, con la cual obtendrá un tatuaje minimalista. Ese aporte se transforma directamente en alimento para animales necesitados.

Asimismo, aseguró que quienes no deseen tatuarse también pueden unirse realizando donando comida durante la jornada.

Lobo Art con esta iniciativa ha recibido elogios en redes y demuestra una vez más que el arte puede ser una herramienta poderosa de transformación social.

“La idea siempre ha sido demostrar que el arte puede sanar, unir y dejar huellas que trascienden".

¿Qué reacciones ha dejado en redes la iniciativa del reconocido tatuador?

La iniciativa no tardó en recibir buenos comentarios en redes, donde muchos usuarios celebraron que el arte y la empatía puedan unirse para apoyar a los animales que más lo necesitan.

Para varios internautas, esta es una forma sencilla y bonita de aportar cada donación para que más perros y gatos tengan comida y una oportunidad de estar mejor.

Cabe resaltar que, el influenciador en sus ediciones anteriores, ha logrado movilizar a miles de personas y recolectar toneladas de alimento. Esta cuarta edición promete según él, convertirse en la más grande hasta ahora.