Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocido influenciador anunció que regalará tatuajes para salvar animales, ¿quién fue?

El reconocido tatuador e influenciador encendió las redes al anunciar que donará su trabajo artístico para recaudar alimentos para perros y gatos.

Juan David Velásquez Por: Juan David Velásquez
Influenciador es tendencia por iniciativa con animales
Reconocido influenciador propone iniciativa para animales. (Fotos Freepik)

En Colombia, el mundo de las redes sociales ha demostrado que la influencia también puede usarse y convertirse en un motor de ayuda y cambio social.

Artículos relacionados

¿Cuál es el influenciador que regalará tatuajes por comida para animales?

Figuras como Yeferson Cossio y Camilo Cifuentes han marcado un precedente con sus iniciativas solidarias, inspirando a otros creadores a usar su alcance para transformar vidas.

Ahora, un nuevo influenciador se suma a esta tendencia con una propuesta que ha causado revuelo y aplausos en redes: regalar tatuajes para recaudar alimento y apoyar a animales sin hogar.

Este influenciador es Stiven Contreras, mejor conocido como Lobo Art, quien recientemente anunció una nueva edición de ‘Tatuando con Causa’, un evento que buscar ayudar a los animales abandonados.

Influenciador propone ayudar a animales sin hogar
El influenciador Lobo Art sigue los pasos de Camilo Cifuentes y Yeferson Cossio. (Fotos Freepik)

Artículos relacionados

¿Cómo es la dinámica que propone Lobo Art para ayudar a animales sin hogar?

El influenciador reveló a través de sus redes sociales que hará un encuentro masivo el 29 de noviembre en Chía, Cundinamarca en donde espera recolectar más de cuatro toneladas de alimento para perros y gatos.

Stiven explicó que en su iniciativa puede participar cualquier persona mayor de edad que quiera sumarse adquiriendo comida para perro y gatos, con la cual obtendrá un tatuaje minimalista. Ese aporte se transforma directamente en alimento para animales necesitados.

Asimismo, aseguró que quienes no deseen tatuarse también pueden unirse realizando donando comida durante la jornada.

Lobo Art con esta iniciativa ha recibido elogios en redes y demuestra una vez más que el arte puede ser una herramienta poderosa de transformación social.

“La idea siempre ha sido demostrar que el arte puede sanar, unir y dejar huellas que trascienden".

Artículos relacionados

¿Qué reacciones ha dejado en redes la iniciativa del reconocido tatuador?

La iniciativa no tardó en recibir buenos comentarios en redes, donde muchos usuarios celebraron que el arte y la empatía puedan unirse para apoyar a los animales que más lo necesitan.

Para varios internautas, esta es una forma sencilla y bonita de aportar cada donación para que más perros y gatos tengan comida y una oportunidad de estar mejor.

Cabe resaltar que, el influenciador en sus ediciones anteriores, ha logrado movilizar a miles de personas y recolectar toneladas de alimento. Esta cuarta edición promete según él, convertirse en la más grande hasta ahora.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Impactante: madre de Yina Calderón enseña la cicatriz que dejó su accidente en moto Yina Calderón

Madre de Yina Calderón muestra la cicatriz que le dejó su fuerte accidente en moto

Merly Ome, madre de Yina Calderón, sorprendió al mostrar cómo quedó su cicatriz tras meses de su accidente en moto.

El misterio de Paulina Vega regresó tras Miss Universo 2025 y desató un debate masivo en Colombia. Talento nacional

El "misterio de Paulina Vega" regresó tras la coronación de Miss Universo 2025

El misterio de Paulina Vega regresó con fuerza tras Miss Universo 2025, impulsado por debates, estadísticas y teorías místicas para Colombia.

El gran logro del hijo de Karina García que ella no pudo acompañar Karina García

Hijo de Karina García alcanzó importante logro: la influenciadora no estuvo presente

Valentino, el hijo menor de Karina García, obtuvo importante logro, pero la influenciadora brilló por su ausencia.

Lo más superlike

Miss Universo 2025 Miss Universo

Miss Universo 2025: cuatro mujeres fueron elegidas como reinas continentales, ¿quiénes son?

Miss Universo 2025 no solo le dio el título a Miss México, sino que otras mujeres también se llevaron una importante banda.

La revelación que hizo Fátima Bosch después de obtener la corona de Miss Universo 2025 Miss Universo

Fátima Bosch sorprende al revelar que no veía venir su triunfo en Miss Universo 2025

La lección de Greeicy Rendón y Mike Bahía a su hijo sobre el trato a los demás. Greeicy

Greeicy revela una historia de infancia que marcó la forma en que elige a sus parejas

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece Miss Universo

Fátima Bosch, Miss Universe 2025, reveló cuáles son las enfermedades que padece: ¿de qué tratan?

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera