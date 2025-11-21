Lina Tejeiro hizo su propio remix de Ryan Castro y causó furor en redes: ¿qué tal lo hizo?

Lina Tejeiro, una de las figuras del entretenimiento nacional que constantemente llama la atención en redes sociales, nuevamente divirtió a sus seguidores con sus ocurrencias, esta vez al hacer su propia interpretación de una famosa canción de Ryan Castro.

Artículos relacionados Talento internacional Filtran fotografías de Fátima Bosch, antes de sus supuestos procedimientos estéticos

¿Por qué Lina Tejeiro llamó la atención en redes sociales? Esta es la razón

A través de su cuenta de Instagram, en donde la reconocida actriz acumula millones de seguidores, sorprendió al grabarse cantando 'Ba Ba Bad', uno de los más recientes lanzamientos musicales del intérprete colombiano.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

"Medellín, háblame, fai, No hay estrés, give me the light, Un Gin Tonic, Gin Tonic vamo' a tomar, Yo te robo y te quito la combi Nike, Awoo", fue el fragmentó que cantó la también empresaria mientras iba conduciendo su auto.

Artículos relacionados Talento internacional Reina de belleza falleció en trágico accidente de tránsito: cámara captó el momento

Sin embargo, lo que terminó siendo tema de conversación entre los internautas, fue la manera en la que terminó la estrofa haciendo énfasis en la última parte, es decir en el "Awo", expresión que es una insignia de Ryan. "Awo wo wo wo. Ok no." escribió Tejeiro en la descripción del post.

Artículos relacionados Blessd Mujer trans con la que relacionan a Blessd tras tiradera de Pirlo reaccionó a polémica

Lina Tejeiro llamó la atención con nueva interpretación de canción de Ryan Castro. Foto | Canal RCN.

¿Lina Tejeiro hizo su propia interpretación de famosa canción de Ryan Castro?

Como era de esperarse, la publicación de la también presentadora e influencer, desató todo tipo de comentarios, incluso Emiro Navarro, no dudó en dejar su opinión sobre esta nueva versión que se inventó la mujer.

"El nuevo remix JAJA quiero hacerlo", escribió el exparticipante de La casa de los famosos Colombia. Por su parte, los demás usuarios expresaron entre risas lo mucho que les divirtió el videoclip. "Su parte favorita", "El que lo entendió lo entendió", "Me hizo reír", "No se podrá borrar de mi memoria".

Lina Tejeiro divirtió a sus seguidores con particular interpretación. Foto | Canal RCN.

Y es que no es la primera vez que la villavicense es tendencia en plataformas, pues hace apenas unos días, a petición de su público, recreó el comentado audio de Liliana Díaz, la mujer que salió en defensa de su hija en medio de la polémica que hubo hace un par de semanas en las que estuvo involucrada Dayana Jaimes, viuda del gran Martín Elías.