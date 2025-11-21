Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Cuáles son los países con más coronas en la historia de Miss Universo?

Tras la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo, vale la pena hacer un recordatorio de cuáles son los países con mas coronas.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Victoria Kjaer Theilvig, de Dinamarca, reacciona al ser coronada tras ganar la 73.ª edición de Miss Universo.
El ranking de países con más coronas en la historia de Miss Universo. Foto | AFP / CARL DE SOUZA.

A propósito de la coronación de Fátima Bosch como nueva Miss Universo, hay un tema que ha causado interés entre los seguidores de los certámenes de belleza y es cuáles son los países que históricamente han logrado el mayor número de coronas.

¿Qué países han ganado más coronas en Miss Universo?

Al revisar el registro de ganadoras desde el año 1952 cuando se llevó a cabo la primera edición, hasta la actualidad, se destaca un número de países que a lo largo de los años se han convertido en los más fuertes en la historia de Miss Universo.

El primer lugar es para Estados Unidos, quien lidera el ranking con nueve coronas exactamente, que van desde Miriam Stevenson en 1954 hasta R’Bonney Gabriel en el 2022.

El segundo lugar es para Venezuela, quien ostenta 7 títulos gracias a mujeres como Maritza Sayalero, Dayana Mendoza y Alicia Machado, quienes han dejado en alto la belleza que caracteriza a las representantes de este país.

Puerto Rico, ocupa el tercer lugar al conseguir en total cinco títulos universales, algunas de las ganadoras han sido como Dayanara Torres y Zuleyka Rivera, quienes con su participación han contribuido en situar a este país como uno de los máximos exponentes de la belleza.

Por su parte, México ha conseguido cuatro coronas, estas son: Lupita Jones (1991), Ximena Navarrete (2010), Andrea Meza (2020) y ahora Fátima Bosch en 2025.

Fátima Bosch tras ser coronada como Miss Universo 2025.
Estos son los países con más coronas en la historia de Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

Con esta cuarta victoria de la joven de 25 años, el país azteca confirma que también es una de las potencias respecto al certamen, sobre todo en un periodo en el que otras naciones latinas son usualmente quienes se llevan el título.

Por último, Filipinas, se suma al ranking con cuatro coronas empatando con México. Sin duda, algunas de sus representantes más icónicas y recordadas, son Pia Wurtzbach y Catriona Gray.

Fátima Bosch durante la gala de coronación de Miss Universo.
Este es el país con más coronas en Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

Con el triunfo de México en la edición número 74 del certamen de belleza y la presencia de la mitad de mujeres latinas en el grupo de las 30 seleccionadas, se confirma que cada vez más los países está comprometidos con tener una mujer digna de representar la belleza de su nación.

