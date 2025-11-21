Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¿Miss Universo permite intervenciones estéticas? Esto dicen las reglas del certamen

Recientemente, se avivó la conversación sobre lo que está permitido en el certamen de belleza, especialmente el tema de los procedimientos estéticos.

Laura Camila Ibarra Por: Laura Camila Ibarra
Las cinco finalistas de Miss Universo 2025.
Esto dicen las reglas de Miss Universo sobre los procedimientos estéticos. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

A propósito de la reciente coronación de Fátima Bosch como nueva Miss Universo, se ha avivado un tema en redes sociales y es de los procedimientos estéticos entre las concursantes, polémica que ha llevado a los seguidores del certamen a cuestionar si la organización lo permite.

¿Miss Universo permite que las concursantes tengan procedimientos estéticos?

La respuesta respecto a si en Miss Universo las aspirantes a la corona pueden tener procedimientos es sí, pues de acuerdo con su reglamento oficial, no establece que esté prohibido que las mujeres se hayan realizado intervenciones para mejorar su apariencia física.

Y es que, teniendo en cuenta la información compartida por Miss Universe Organization, las candidatas pueden practicarse cualquier tipo de procedimiento, ya sean implantes o tratamientos siempre y cuando tengan un excelente estado de salud, pues no existe una regla que exija que las participantes sean totalmente naturales.

¿Las candidatas a Miss Universe pueden tener intervenciones estéticas?

Cabe señalar que, el reglamento es claro respecto a lo siguientes y es que las representantes pueden tener intervenciones, sin embargo, no se acepta que estas hayan sido realizadas a pocos días de llevarse a cabo el certamen, ya que esto puede poner en riesgo su salud.

Fátima Bosch es coronada como la nueva Miss Universo.
Fátima Bosch, la nueva Miss Universo, se habría realizado procedimientos estéticos. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

 

Algunos ejemplos de intervenciones que podrían generar problemas son:

  • Lipoesculturas con recuperación.
  • Implantes nuevos que no hayan sanado completamente.
  • C1rugí4s en el rostro que puedan producir hinchazón, falta de movilidad o efectos visibles durante las actividades del concurso.

¿Cuáles son las reglas para ser aspirante de Miss Universo?

Dentro de los requisitos que sí estable la organización para quienes aspiren a la corona universal, están la nacionalidad verificada de la concursante, contar con una buena salud física y mental y tener entre 18 y 18 años.

Participantes de la edición 74 de Miss Universo en el escenario.
Esta es la verdad sobre los procedimientos estéticos en Miss Universo. Foto | Lillian SUWANRUMPHA.

En medio de la controversia que ha generado el tema de los procedimientos estéticos, recientemente se unió a la conversación sobre la coronación de Fátima Bosch como nueva Miss Universo, especialmente luego de que se difundieran imágenes de la adolescencia que fueron comparadas con su apariencia actual y dejarían en evidencia posibles intervenciones en su rostro.

