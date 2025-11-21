Estas fueron las preguntas que realizaron en Miss Universo, ¿qué respondió la ganadora?

En la noche de este jueves 20 de noviembre se llevó a cabo el Miss Universo en Tailandia, el certamen más importante de belleza, en el que se llevó la corona Fátima Bosch, Miss México.

¿Qué preguntas realizaron los jurados en Miss Universo 2025?

Como es costumbre las preguntas se realizaron para las candidatas que quedaron en el top 5, siendo las elegidas Miss Tailandia, Miss Venezuela, Miss México, Miss Filipinas y Miss Costa de Marfil.

A Miss Tailandia le preguntaron: “Si ganas Miss Universo y tuvieras la oportunidad de hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿qué tema global abordarías y por qué?”

“Si ganas Miss Universo y tuvieras la oportunidad de hablar ante la Asamblea de las Naciones Unidas, ¿qué tema global abordarías y por qué?” Miss Venezuela: "En un mundo donde las diferencias culturales pueden separar a las personas, ¿cómo utilizarías tu plataforma para promover la empatía y la comprensión entre diferentes culturas?”

"En un mundo donde las diferencias culturales pueden separar a las personas, ¿cómo utilizarías tu plataforma para promover la empatía y la comprensión entre diferentes culturas?” Miss Filipinas: “Como embajadora global o ciudadana mundial, ¿cuál sería tu contribución a la humanidad?”

“Como embajadora global o ciudadana mundial, ¿cuál sería tu contribución a la humanidad?” Miss Costa de Marfil: “La educación hoy se centra en el conocimiento, pero no siempre en las destrezas emocionales. ¿Qué destreza emocional crees que debería enseñarse a todos los niños y por qué?”

Miss México: “¿Cuáles son los retos de una mujer en 2025 y cómo usarías el título de Miss Universo para crear un espacio seguro para las mujeres en todo el mundo?”.

Esta respondió que levantaría su voz al servicio de los demás para lograr esos cambios que tanto se necesitan en el mundo y haría todo para empoderar a las mujeres.

¿Cuál fue la pregunta general para todas las candidatas de Miss Universo 2025?

Hubo una segunda pregunta para todas las cuales consistió en cuestionarlas sobre cómo usarían esta plataforma para empoderar a las chicas jóvenes en caso de ganar Miss Universo.

En esta pregunta la respuesta de las candidatas fue decisiva para poder elegir a la gran soberana, siendo las palabras de Fátima las ganadoras.