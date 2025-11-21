Luisa Fernanda W reaccionó a la derrota de Vanessa Pulgarín en Miss Universe: “No tengo palabras”

Luego del sinsabor que dejó la salida de Colombia en Miss Universe 2025, donde Vanessa Pulgarín no logró avanzar al Top 5, varias figuras públicas han expresado mensajes de apoyo para la representante nacional. Una de ellas fue Luisa Fernanda W, quien reaccionó al desempeño de la colombiana en el certamen.

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W a la derrota de Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025?

Aunque la corona finalmente quedó en manos de México, celebridades como Luisa Fernanda W enviaron mensajes de respaldo a Vanessa Pulgarín a través de redes sociales.

Tras quedar en el Top 12 del certamen realizado en Tailandia, Pulgarín compartió en Instagram una publicación luciendo su vestido rosado de la gala final. Allí incluyó un mensaje emotivo en el que agradeció la experiencia y resaltó lo significativo que fue para ella representar al país.

Luisa Fernanda W, quien sigue de cerca los certámenes de belleza, comentó la publicación con palabras de apoyo y admiración.

“Vane, no tengo palabras… lo hiciste perfecto. Gracias por representar a Colombia de una manera tan icónica; marcaste un antes y un después”, escribió la creadora de contenido paisa.

Luisa Fernanda W compartió emotivo mensaje para Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora también destacó el profesionalismo de Pulgarín y cerró su mensaje con un afectuoso: “¡Te quiero muchísimo!”.

Aunque Luisa Fernanda W se mostró muy emocionada al participar en un evento donde una marca de moda presentó una línea inspirada en ella, al parecer también estuvo muy pendiente de lo que ocurrió en el certamen más importante del mundo.

Tras su mensaje, como era de esperarse, su comentario generó cientos de reacciones entre los internautas. Algunos comentaron que fue injusto que le dieran la corona a México y que no debió estar fuera del Top 5, pues había otras participantes que merecían el título.

Mientras tanto, otros criticaron el vestido que usó la colombiana Vanessa Pulgarín en el desfile final: “A Vane la jodió fue el vestido, iba de looks top y justo eligió el más plano, sencillo y básico para hoy”.