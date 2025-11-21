Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Luisa Fernanda W reaccionó a la derrota de Vanessa Pulgarín en Miss Universe: “No tengo palabras”

Luisa Fernanda W sorprendió al dedicar un mensaje a Vanessa Pulgarín tras su derrota en Miss Universe 2025.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
El mensaje y la reacción de Luisa Fernanda W para Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025
Luisa Fernanda W compartió emotivo mensaje para Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025. (Fotos: Canal RCN y AFP)

Luego del sinsabor que dejó la salida de Colombia en Miss Universe 2025, donde Vanessa Pulgarín no logró avanzar al Top 5, varias figuras públicas han expresado mensajes de apoyo para la representante nacional. Una de ellas fue Luisa Fernanda W, quien reaccionó al desempeño de la colombiana en el certamen.

Artículos relacionados

¿Cómo reaccionó Luisa Fernanda W a la derrota de Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025?

Aunque la corona finalmente quedó en manos de México, celebridades como Luisa Fernanda W enviaron mensajes de respaldo a Vanessa Pulgarín a través de redes sociales.

Tras quedar en el Top 12 del certamen realizado en Tailandia, Pulgarín compartió en Instagram una publicación luciendo su vestido rosado de la gala final. Allí incluyó un mensaje emotivo en el que agradeció la experiencia y resaltó lo significativo que fue para ella representar al país.

Artículos relacionados

Luisa Fernanda W, quien sigue de cerca los certámenes de belleza, comentó la publicación con palabras de apoyo y admiración.

“Vane, no tengo palabras… lo hiciste perfecto. Gracias por representar a Colombia de una manera tan icónica; marcaste un antes y un después”, escribió la creadora de contenido paisa.

El mensaje y la reacción de Luisa Fernanda W para Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025
Luisa Fernanda W compartió emotivo mensaje para Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025. (Foto: Canal RCN)

La influenciadora también destacó el profesionalismo de Pulgarín y cerró su mensaje con un afectuoso: “¡Te quiero muchísimo!”.

¿Cuál fue la reacción de Luisa Fernanda W a Vanessa Pulgarín tras su participación en Miss Universe 2025?

Aunque Luisa Fernanda W se mostró muy emocionada al participar en un evento donde una marca de moda presentó una línea inspirada en ella, al parecer también estuvo muy pendiente de lo que ocurrió en el certamen más importante del mundo.

Artículos relacionados

Tras su mensaje, como era de esperarse, su comentario generó cientos de reacciones entre los internautas. Algunos comentaron que fue injusto que le dieran la corona a México y que no debió estar fuera del Top 5, pues había otras participantes que merecían el título.

Mientras tanto, otros criticaron el vestido que usó la colombiana Vanessa Pulgarín en el desfile final: “A Vane la jodió fue el vestido, iba de looks top y justo eligió el más plano, sencillo y básico para hoy”.

El mensaje y la reacción de Luisa Fernanda W para Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025
Luisa Fernanda W compartió emotivo mensaje para Vanessa Pulgarín tras Miss Universe 2025. (Foto: Canal RCN)
Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Encuentro de Belinda y Cazzu Belinda

Belinda y Cazzu, exparejas de Nodal, se encontraron cara a cara en evento: así reaccionaron

Las dos ex parejas de Christian Nodal, coincidieron por primera vez en persona y sus reacciones al presentarse sorprendieron a muchos.

Vanessa Pulgarin sube al escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok. Talento nacional

Vanessa Pulgarín conmovió con emotivas palabras tras quedar fuera del Top 5 de Miss Universo: "lo di todo"

Vanessa Pulgarín, Mis Universe Colombia, se mostró satisfecha por la representación que hizo de Colombia ante el mundo.

Samantha Correa lanza indirecta. Blessd

Samantha Correa, mujer trans vinculada a Blessd, lanza indirecta: “Lo hice dejar a la mujer por mí”

Samantha Correa, mujer trans vinculada a Blessd, aviva la polémica con el cantante Pirlo tras publicar una indirecta en redes.

Lo más superlike

Prima de Karol G relató cómo es su relación con la cantante Karol G

Ella es la prima de Karol G que está recluida en el Buen Pastor: ¿cómo es su relación con la cantante?

La prima de Karol G contó desde el Buen Pastor, en una entrevista, cómo ha sido su relación con la cantante paisa.

Altafulla causa revuelo al reencontrarse con fan viral Altafulla

Altafulla generó críticas tras reencuentro con fan en video viral de concierto: “¿Lo incomodé o no?”

Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar Cazzu

Cazzu se cansó que le hablen de Nodal: así reaccionó cuando le mencionaron la boda con Ángela

Miss Universo 2025 revela su Top 5 y deja fuera a Vanessa Pulgarín Miss Universo

Revelan el Top 5 de Miss Universo 2025 y Vanessa Pulgarín queda por fuera

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W revela que padece un “síndrome” relacionado con su rutina: ¿de qué se trata?