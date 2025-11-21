Giovanny Ayala dejó desgarrador mensaje en medio de la desaparición de su hijo

La familia del cantante Giovanny Ayala vive unos días de pesadilla tras la desaparición de uno de los hijos del cantante, Miguel Ayala, en la noche del 18 de noviembre.

¿Qué mensaje compartió Giovanny Ayala mientras continúa la búsqueda de su hijo Miguel?

La desaparición del joven cantante de 23 años tiene a su familia en vilo y con la esperanza de volver a verlo lo más pronto sano y salvo.

Precisamente, su padre, Giovanny Ayala, compartió un sentido mensaje en la mañana del 21 de noviembre en el que dejó ver que está aferrado a su fe para reencontrarse con su hijo Miguel.

El cantante de "De rodillas te pido" compartió el versículo de la Biblia Filipenses 4:13 junto a un emotivo audio motivacional de todo lo que está pasando tras la desaparición de su hijo y junto a esto, una inédita foto suya con su hijo de pequeño.

Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.

Giovanny Ayala rompió el silencio tras desaparición de su hijo. (Foto Canal RCN)

¿Qué reflexión compartió Giovanny Ayala para afrontar la desaparición de su hijo?

El cantante de música popular aseguró que en este momento donde la tristeza y el desespero lo invade solo ha encontrado fortaleza en Dios.

Giovanny fue sincero al decir que ha puesto en manos de Dios a su hijo mientras avanza su búsqueda y que ha aceptado esta prueba con fe y esperanza en que tendrá un propósito en sus vidas.

Confío en que en todo lo que hoy enfrento tiene un propósito, que cada lágrimas sembrada, Dios la convertirá en bendición y aunque la tormenta sea fuerte, confío.

El artista junto al versículo dejó un desgarrador mensaje en donde aseguró que en este momento solo Dios es el que puede ayudarlo y por eso su hijo está en manos de él.

Solo para Dios todo es posible y mi hijo Miguel está en manos de Dios todopoderoso, creador del universo.

¿Qué nuevos detalles han revelado las autoridades de la desaparición de Miguel Ayala?

Hasta el momento se conoce que el cantante Miguel Ayala se desplazaba junto a su mánager por la vía Popayán - Cali cuando fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta.

Al parecer, hombres armados se bajaron de los vehículos y obligaron al cantante y a su mánager a tomar otra ruta en la vía en donde se les perdió el rastro.

Las autoridades se encuentra adelantando investigaciones para esclarecer los hechos y dar con el paradero del hijo de Giovanny Ayala y su mánager lo antes posible.