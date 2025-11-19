Esta fue la última publicación del hijo de Giovanny Ayala reportado como desaparecido

Uno de los hijos del cantante de música popular, Giovanny Ayala, fue reportado como desaparecido en la noche del 18 de noviembre cuando perdió contacto con sus familiares.

Artículos relacionados Viral Mueren las gemelas Alice y Ellen Kessler: querían morir juntas

¿Cuándo desapareció Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala?

En la mañana del 19 de noviembre las autoridades confirmaron la desaparición de Miguel Ayala y de su mánager, esto cuando se movilizaban desde Popayán hasta el aeropuerto de Palmira en Valle del Cauca.

Al parecer, según los reportes preliminares, el joven de 23 años y su mánager se desplazaban en una camioneta cuando fueron interceptados por dos vehículos y una motocicleta de la cual bajaron hombres armados que los obligaron a cambiar su ruta.

Miguel y su mánager habrían sido obligados a dirigirse a Cajibío, un municipio del Cauca en donde se les perdió el rastro.

Las autoridades adelantan todas las investigaciones para hallar con el paradero de Miguel Ayala y su acompañante, además, para esclarecer todos los hechos de los presuntos responsables de su desaparición.

Hijo de Giovanny Ayala habría sido secuestrado en Cauca. (Foto Canal RCN)

Artículos relacionados Laura de León Laura de León reapareció en redes tras fractura en su pie: aclaró rumores de amputación

¿Cuál fue la última publicación de Miguel Ayala antes de su desaparición?

Esta noticia tiene conmocionados a los seguidores del hijo del artista de música popular y a los de Giovanny Ayala.

Como era de esperarse en medio de esta incertidumbre y preocupación se han empezado a indagar en las redes del joven para saber cuáles fueron sus últimas declaraciones o publicaciones.

En medio de esta búsqueda, han salido a la luz las últimas publicaciones de Miguel Ayala, quien está desaparecido desde la noche del 18 de noviembre.

El joven de 23 años había compartido una publicación el pasado 10 de noviembre en la que se mostraba en medio de una celebración cantando "Un idiota" de Joan Sebastián, canción que su papá también lanzó años atrás.

Se que te marchaste sin saber, sin escuchar, sin comprender, que hay una daga envenenada aquí en mi pecho. Dice parte de la canción.



Asimismo, el joven había compartido una publicación compartida con una creadora de contenido que lo invitó a su pódcast, entrevista que estaría próxima a salir.

Artículos relacionados Gregorio Pernía ¡Nació el hijo de Gregorio Pernía y Érika Rodríguez! Así lo anunciaron y mostraron su rostro

¿Qué dijo Giovanny Ayala tras la desaparición de su hijo?

Hasta el momento el artista de música popular, Giovanny Ayala no se ha pronunciado de manera oficial a través de sus redes sociales o equipo de trabajo.

Sin embargo, una de las hermanas de Miguel Ayala, sí se pronunció tras la desaparición del cantante, asegurando que pasaban por un momento familiar bastante complejo.

En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia, No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar.

La joven les pidió apoyo y empatía a sus seguidores y a los de su hermano en este momento en el que la incertidumbre era protagonista.