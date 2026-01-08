Natalia Jiménez reveló el diagnóstico que comparte con su hija

Natalia Jiménez volvió a abrir su corazón frente al público y habló de un tema profundamente personal que ha marcado una de las decisiones más importantes de su vida: no volver a ser madre.

Reveló que tanto ella como su hija comparten un mismo diagnóstico, Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad (TDAH), una condición que lejos de ser vista como una limitación, ha sido determinante para que Natalia replantee la forma en la que distribuye su energía.

Artículos relacionados Yina Calderón Yina Calderón sorprende al mostrar el regalo que le dio el ex de Aida Victoria Merlano

¿Por qué el TDAH influyó en su decisión de no tener más hijos?

Natalia explicó que convivir con TDAH implica retos diarios que muchas veces no se ven desde afuera, en su caso, reconocer que ella misma vive con esta condición le permitió comprender mejor a Alessandra y darse cuenta de la atención constante que requiere.

Con honestidad, confesó que su hija tiene una energía y una intensidad emocional que demandan presencia total, algo que la llevó a reflexionar sobre la responsabilidad que significaría ampliar la familia.

Para la artista, no se trata de una renuncia, sino de una elección consciente, sabe que dividir su atención podría afectar el acompañamiento que hoy le brinda a su hija, y por eso prefiere enfocarse en darle lo mejor de sí, sin culpas ni presiones externas sobre lo que “debería ser” la maternidad.

¿Cómo ha cambiado para Natalia su maternidad al compartir esta condición?

Lejos de repetir patrones del pasado, Natalia reconoce que su diagnóstico le ha permitido mirarse con mayor compasión y ofrecerle a su hija una crianza más empática.

Recordó que durante su infancia fue muy dura consigo misma, sintiendo que muchas cosas no le salían bien o que no encajaba en los modelos tradicionales de aprendizaje.

Natalia Jiménez demuestra que hablar con honestidad también es una forma de acompañar y sanar. Foto AFP/Freepik

Hoy, como adulta, entiende esos procesos y acompaña a Alessandra desde la paciencia y la comprensión, esa experiencia compartida les ha permitido construir un vínculo más profundo, donde el diálogo y la validación emocional son fundamentales.

Artículos relacionados Lionel Messi Messi sorprende al hablar Rosalía y contar por qué le pediría una foto: “es increíble”

¿Qué papel juega la educación y el entorno en la crianza de Alessandra?

Natalia tomó decisiones claras respecto a la formación de su hija y optó por un modelo educativo más flexible, creativo y abierto, que valore los talentos individuales y no castigue la diferencia.

La cantante explicó que tanto ella como su hija tienen una inclinación natural hacia lo artístico, mientras que los métodos rígidos de estudio pueden resultar abrumadores, por eso, para ella era fundamental encontrar un espacio donde Alessandra pudiera desarrollarse sin sentirse señalada o limitada.

Natalia habló de cómo su propia experiencia le ha permitido acompañar a su hija con mayor empatía. Foto AFP/VALERIE MACON

Además de compartir este aspecto de su vida personal, Natalia adelantó que está trabajando en un documental donde narrará su historia más allá del escenario.

Con este testimonio, Natalia Jiménez no solo habla de maternidad, sino también de salud mental, autoconocimiento y decisiones tomadas desde el amor. Su mensaje resuena con muchas mujeres que, como ella, entienden que ser madre no significa cumplir expectativas ajenas, sino elegir con conciencia lo que es mejor para sus hijos y para sí mismas.