Johanna Fadul arremete contra Valentino y su ingreso a la casa: “¿Y este man qué, quién es este?”

A pocos días del estreno de La casa de los famosos Colombia, este 12 de enero, una de las actrices confirmadas, Johanna Fadul, dejó claro que no todos los ingresos al reality le generan tranquilidad.

La actriz, reconocida por su carácter frontal y su presencia en redes sociales, habló sin filtros sobre el participante con el que menos quisiera coincidir dentro del formato.

En conversación con el periodista Carlos Claro, la artista confesó que había una persona con la que no quería encontrarse en el programa, y ese nombre ya está confirmado: Valentino. La revelación no tardó en llamar la atención de los seguidores del reality, quienes ya anticipan momentos de tensión entre ambos.

¿Qué dijo Johanna Fadul sobre el ingreso de Valentino?

Fadul admitió que no le agradaba la idea de convivir con él en el programa, aunque aún no lo conoce en persona, dejando claro que su incomodidad proviene de situaciones externas ocurridas previamente y no de una interacción directa.

“No me hubiera gustado encontrarmelo, es más ni lo conozco allá lo voy a conocer y nada vamos a ver”

La actriz aseguró que no tiene expectativas positivas sobre ese encuentro, pero prefiere esperar a lo que pase dentro de la casa.

Johanna Fadul confiesa que le hubiera gustado no encontrarse con Valentino. (Foto Canal RCN)

¿Por qué Johanna Fadul no gusta de Valentino?

Todo comenzó a raíz de un viaje de influencers en el que participó Johanna. Dicho viaje generó opiniones divididas y varias críticas. Entre las personas que comentaron estuvo Valentino, quien hizo publicaciones y comentarios que, según la actriz, iban dirigidos a ella y a otros integrantes del grupo.

La actriz se sincera y confiesa que no ha querido saber más sobre el tema de Valentino porque no quiere contaminarse ni desperdiciar su tiempo pendiente al creador de contenido.

“Yo la verdad no me he querido contaminar, no he desperdiciado mi tiempo viendo que ha dicho y que ha dejado de decir”, reveló en la entrevista.

Según Johanna, todo comenzó cuando Valentino subió a sus historias de Instagram que quería “peinar” a Johanna Fadul, lo cual la sorprendió porque no tenía idea de quién era él ni por qué hablaba de ella.

“Todo empezó el man pone una historia como “estoy que peino a Johanna fadul” entonces yo ‘y este man qué, quién es este’ y fue porque una amiga me dijo [...] y yo pero quien es Valentino, quien es ese man”, compartió la actriz.

A partir de esa notificación, una amiga le contó lo que estaba sucediendo. Johanna decidió buscarlo en redes sociales para entender el contexto y fue allí donde encontró directamente la historia en la que hablaban de ella. La actriz decidió responderle por privado con humor, diciéndole que ella misma le puede prestar “el cepillo” para que la “peine”.

“Me voy a buscarlo a redes y cuando veo la historia yo le puse un DM como ‘quieres que te preste el cepillo para peinarme’”

Según relata, ese mensaje fue la carnada perfecta para que Valentino comenzara a hablar mal de ella en sus redes, llegando a tratarla de “cáncer”. Para Johanna, ese es el tipo de contenido del creador: uno basado en críticas y confrontaciones.

Asimismo, agregó que Valentino también se metió con su esposo, Juanse, y lo trató de “cristiano hom0sexual”.

“Fui la carnada perfecta porque como ese es el contenido de él, contenido de él es destruir a la gente, él no puede construir, él tiene que destruir, entonces me dijo que yo era un cáncer, que juanse cristiano homosexual y tú qué eres cariño”, dijo Johanna en la entrevista.

Johanna Fadul crítica el contenido de Valentino y lo califica como "destructivo". (Foto Canal RCN)

¿Cómo será la convivencia entre Johanna Fadul y Valentino?

Cuando le preguntaron sobre la convivencia, ya que ambos estarán dentro de La casa de los famosos Colombia, Johanna confesó que no tiene nada planeado, que simplemente irá a ser ella misma, pero admite que no sabe cómo reaccionará al tenerlo de frente.

“Acá uno puede tener muchas cosas planeadas pero allá dentro la realidad es otra y de verdad yo siempre le digo a la gente cuando lo tenga de frente no sé cómo voy a reaccionar”

La actriz confesó que, de alguna manera, siente que deberá desquitarse por todo lo que se ha dicho de ella y de su pareja.

“Lo bombardeo a punta de peos no sé, de alguna manera me tengo que desquitar”

Con estas declaraciones, la expectativa crece entre los seguidores del programa, quienes ya anticipan que la convivencia entre ambos podría convertirse en uno de los puntos más comentados del reality.