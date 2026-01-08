Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Deportista demanda a su exesposa por declaraciones sobre "su tamaño" que habrían causado el divorcio

Un exjugador de la NFL demandó a su exesposa tras sus revelaciones sobre “su tamaño”, que habrían influido en su divorcio.

Deportista demanda a su exesposa por declaraciones sobre "su tamaño" que habrían causado el divorcio. (Foto IA)

Un reconocido atleta decidió llevar a su exesposa ante la justicia después de que ella revelara detalles íntimos sobre su vida matrimonial y, en especial, sobre una característica física del deportista que, según la influencer, habría influido en la ruptura.

¿Quién es el deportista que está demandando a su exesposa?

El caso involucra a Matt Kalil, exjugador de la NFL, quien interpuso una demanda contra su exesposa Haley Baylee tras la viralización de comentarios que ella realizó en una transmisión en vivo.

Kalil la acusa de invasión de privacidad y enriquecimiento injusto, señalando que sus declaraciones generaron una ola de atención no deseada que afectó su vida personal y familiar.

De acuerdo con la demanda, las afirmaciones públicas de Baylee sobre el “tamaño” de una parte del cuerpo de Kalil habrían provocado burlas, comentarios masivos en redes sociales y situaciones incómodas para él, su actual esposa y su entorno cercano.

El exdeportista asegura que su pareja actual ahora recibe mensajes molestos y perturbadores a raíz de esas confesiones.

Por ello, Kalil busca una compensación económica que supera los 75.000 dólares, alegando daños emocionales y afectaciones a su imagen y privacidad.

Matt Kalil demanda a su exesposa Haley Baylee
Matt Kalil demanda a su exesposa Haley Baylee por comentarios inapropiados sobre él. (Foto Rodrigo Varela / AFP)

¿Qué dijo Haley Baylee sobre su expareja?

Todo comenzó durante un stream en Twitch junto al creador de contenido Marlon García. En esa conversación, Haley Baylee contó cuál habría sido –según ella– la principal razón de su divorcio con el exjugador. Sin mencionarlo directamente en un tono burlesco, afirmó que el problema estaba relacionado con el “tamaño” de cierta parte física de su entonces esposo.

Baylee lo describió como “dos latas de coca-cola, quizá hasta tres” y aunque acudieron a diversos médicos o especialistas nada pudo resolver la situación.

La influencer aseguró que, aunque su matrimonio tenía aspectos positivos, ese detalle terminó afectando la relación. Incluso llegó a describirlo con comparaciones y afirmó que, pese a acudir a terapias, médicos y especialistas, no lograron encontrar una solución que permitiera mantener la estabilidad de la pareja.

“Lo intentamos todo: terapeuta, médicos. Buscamos información sobre liposucción… era imposible, a menos que terminaras llorando”, afirmó en el stream.

Baylee comentó que la situación era poco común y que su exesposo haría parte de un porcentaje mínimo de la población que enfrenta ese tipo de condiciones, lo que intensificó la conversación en redes sociales y convirtió sus declaraciones en virales.

¿Cómo reaccionó Haley Baylee ante la demanda de su expareja?

Tras conocerse la acción legal, Haley Baylee afirmó a medios como TMZ que se siente sorprendida por la reacción de su exesposo. Sostuvo que no tuvo intención de ridiculizarlo y que sigue sintiendo aprecio por él.

“Me importa mucho respetar su privacidad y la integridad que compartimos juntos”, dijo la influencer, señalando que sus comentarios fueron sacados de contexto y que en el mismo video habló también del cariño, la complicidad y los momentos buenos que vivieron durante su relación.

Baylee insistió en que no buscaba generar daño ni exposición negativa, sino relatar su experiencia personal como parte de una conversación más amplia sobre su pasado sentimental.

Haley Baylee se sorprendió ante la demanda de su expareja
Haley Baylee se sorprendió ante la demanda de su expareja. (Foto Emma McIntyre / AFP)
