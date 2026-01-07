La Abuela, de La casa de los famosos, reapareció con un cuerpazo: "ahora sí, qué pollo hay p'a mí"

La Abuela, recordada por su paso por la segunda temporada de La casa de los famosos Colombia, reapareció en redes sociales para presumir su ‘renovada figura’, la cual desató todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

¿Cómo luce La Abuela, exparticipante de La casa de los famosos Colombia, en la actualidad?

La reconocida influenciadora Aleyda Gaviria mejor conocida en redes sociales como La Abuela reapareció por medio de sus redes sociales con una publicación bastante particular con la que generó decenas de reacciones en redes sociales.

Reaparición de La Abuela llamó la atención por uso de IA. (Foto Canal RCN).

Con ayuda de la Inteligencia Artificial (IA), la creadora de contenido decidió mostrar una fotografía en la que presumió un cuerpazo al posar desde un supuesto paradisiaco lugar en traje de playa. En la imagen se puede observar a la mujer de 68 años con un abdomen plano y unas piernas tonificadas logradas con ayuda de la herramienta digital.

Así mismo, con su característico humor, La Abuela mencionó que estaba lista para recibir a un “pollo”, es decir, a un hombre joven, para compartir el resto de su vida.

"Ahora sí, qué pollo hay p'a mí", escribió la creadora de contenido junto a la imagen publicada a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, en donde acumula una gran cantidad de seguidores.

Posterior a esto, la creadora de contenido compartió una foto real de su cuerpo, generando un contraste notorio entre ambas instantáneas, la cual también acompañó con un copy bastante particular: “a ver si hay un pollo que esté buscando pensión”.

¿Cómo reaccionaron los internautas al cuerpazo de La Abuela?

La publicación de La Abuela no pasó desapercibida en redes sociales. Tras presumir su renovada figura con ayuda de la Inteligencia Artificial, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia desató una avalancha de comentarios entre los internautas.

Comentarios como: “La ciencia artificial es muy poderosa”, haciendo alusión a la ciencia médica a la que se someten otros creadores de contenido de manera real. Otros comentarios se leyeron con sarcasmo, como: “La señora se hizo lipo”, mientras que algunos internautas aseguraron que su intención era parecerse a Karina García y opinaron: “Cuántas de aquí quisieran tener plata para ponerse así”.