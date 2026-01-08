Murió una joven streamer y reveló su último deseo antes de fallecer: “Quiero ser un árbol”

El mundo del streaming y la creación de contenido se encuentra de luto tras confirmarse la muerte de una joven streamer de 23 años, cuya partida ha generado tristeza entre sus seguidores y compañeros de plataforma.

La noticia fue confirmada recientemente por un amigo cercano, quien también es creador digital y conocía de cerca su situación de salud.

¿Quién era la joven streamer que falleció?

La joven fallecida es Illy, streamer y creadora de contenido que, a pesar de su corta edad, había logrado construir una comunidad sólida en internet.

Su fallecimiento ocurrió durante la semana de Navidad y fue dado a conocer públicamente por su amigo y colega Drumsy, locutor y streamer, quien compartió un mensaje de despedida en redes sociales.

Drumsy explicó que Illy atravesaba un delicado cuadro médico y que, aun en medio de sus complicaciones de salud, siempre mantuvo una actitud cariñosa hacia quienes la rodeaban.

“Esto es muy duro de escribir, pero la semana pasada, Illy falleció. Me dio muchísimo cariño y simpatía, incluso cuando estaba enferma. Muchas gracias a todos por demostrarle cariño durante todos estos años. Nada será igual sin ella”, reveló en X.

La joven fallecida es Illy, streamer y creadora de contenido que tenía una comunidad sólida en internet. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Illy?

La causa del fallecimiento de Illy fueron complicaciones derivadas de fibrosis quística, una enfermedad genética crónica que afecta principalmente los pulmones y el sistema digestivo.

Esta condición provoca la acumulación de mucosidad espesa en los pulmones, lo que favorece infecciones respiratorias recurrentes, dificultad para respirar y daño progresivo del tejido pulmonar. También impacta el sistema digestivo, dificultando la correcta absorción de nutrientes.

Debido a estas características, la fibrosis quística requiere tratamientos constantes, controles médicos frecuentes y puede derivar en cuadros de salud delicados, como ocurrió en su caso.

Illy había decidido hablar abiertamente sobre su enfermedad en sus transmisiones y publicaciones. No solo normalizaba las conversaciones sobre salud crónica, sino que además buscaba generar conciencia sobre el impacto físico y emocional de vivir con esta condición.

Illy sufría de fibrosis quística, lo que derivó a complicaciones médicas. (Foto FreePik)

¿Cuál fue el último deseo de Illy antes de fallecer?

Meses antes de su muerte, en agosto de 2025, Illy emprendió una recaudación de fondos con el propósito de mejorar su calidad de vida y cumplir una lista de deseos personales. Entre ellos, destacó uno que llamó profundamente la atención de sus seguidores: no quería un funeral tradicional, sino convertirse en un árbol.

“No quiero un funeral, sino convertirme en un árbol y crear una fundación en mi nombre”, expresó en su momento.

Su intención estaba relacionada con proyectos ecológicos y con el deseo de que su recuerdo se transformara en algo vivo y simbólico. También manifestaba la idea de crear una fundación ligada a su nombre que estuviera relacionada con la lucha contra la fibrosis quística.

Dentro de su lista de deseos también incluyó actividades simples pero significativas para ella, como asistir a convenciones, realizar cosplay, organizar una gran fiesta, visitar un parque temático y seguir creando contenido junto a sus amigos y familiares.

Illy dejó además instrucciones claras sobre el destino de sus pertenencias. Solicitó que sus equipos médicos fueran donados a personas que los necesitaran, que sus peluches se entregaran a amigos cercanos, que sus joyas fueran para su madre y que parte de su dinero se destinara a obras de caridad. Asimismo, pidió que el personaje que utilizaba en sus transmisiones se convirtiera en una mascota representativa de la lucha contra la fibrosis quística.

La partida de Illy dejó un mensaje claro entre sus seguidores: la importancia de hablar de las enfermedades crónicas sin tabúes y de vivir acorde a los propios deseos, incluso en medio de situaciones difíciles. Su comunidad continúa recordándola a través de sus contenidos y de los mensajes que dejó antes de despedirse.