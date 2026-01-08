Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
¡Duelo en Hollywood! Falleció hermano menor de legendario actor estadounidense

Hermano de un reconocido actor de Hollywood falleció y su familia compartió emotivos mensajes tras la noticia. Conoce quién era.

Falleció hermano menor de legendario actor estadounidense
¡Duelo en Hollywood! Falleció hermano menor de legendario actor estadounidense.

Hollywood atraviesa un momento de luto tras confirmarse el fallecimiento del hermano menor de un reconocido actor.

Aunque el famoso no alcanzó la popularidad de su hermano, estuvo vinculado durante años a la industria cinematográfica y participó en diferentes producciones desde labores detrás de cámaras.

¿Quién era el hermano del legendario actor que falleció?

El fallecido es Sean Swayze, hermano de Patrick Swayze, recordado internacionalmente por sus papeles icónicos en Dirty Dancing y Ghost. Sean murió el 15 de diciembre de 2025 en Los Ángeles a los 63 años.

Sin embargo, la noticia se dio a conocer públicamente hasta el 7 de enero, cuando su hijo, Jesse Swayze, la confirmó.

Falleció Sean Swayze, hermano menor de Patrick Swayze
Falleció Sean Swayze, hermano menor de Patrick Swayze.

¿Cuál fue la causa de muerte de Sean Swayze?

De acuerdo con el certificado de defunción, Sean Swayze falleció debido a una hemorragia gastrointestinal superior aguda y a una acidosis metabólica grave, ambas consecuencia de una cirrosis hepática.

Esto significa que presentó un sangrado fuerte en la parte alta del sistema digestivo —como el estómago o el esófago—, situación que puede provocar una pérdida importante de sangre en poco tiempo.

Al mismo tiempo, su organismo desarrolló acidosis metabólica, una condición en la que se acumulan demasiados ácidos en el cuerpo y los órganos dejan de funcionar correctamente.

Estas complicaciones estaban relacionadas con la cirrosis hepática, una enfermedad crónica que va deteriorando progresivamente el hígado hasta afectar su funcionamiento.

Tras difundirse la noticia, familiares y allegados compartieron mensajes de despedida y recuerdos en redes sociales. Entre ellos se destacó el mensaje de su prima, Rachel Leon, quien lo describió como una persona “divertida y llena de vida”.

También mencionó que recientemente habían planeado una visita de Sean a Texas, encuentro que no llegó a realizarse. Envió además condolencias a Don Swayze, hermano del fallecido, y a sus hijos en este momento difícil.

“Nuestros pensamientos y oraciones están con su hermano Don Swayze y sus hijos en este momento difícil”, compartió Rachel.

Sean Swayze falleció debido a una hemorragia gastrointestinal
Sean Swayze falleció debido a una hemorragia gastrointestinal superior aguda y a una acidosis metabólica grave.

¿Quién era Sean Swayze?

Sean pertenecía a una familia estrechamente relacionada con el mundo del entretenimiento. Su hermano mayor, Patrick Swayze, fue una de las figuras más queridas del cine estadounidense, reconocido por su talento actoral, su carisma y su participación en producciones que marcaron la cultura popular. Patrick murió en 2009, a los 57 años, tras una conocida lucha contra el cáncer de páncreas.

La familia Swayze está conformada además por Don Swayze, también actor, y por Bambi Swayze. En 1994, los hermanos enfrentaron la pérdida de Vicky Lynn, otra de las integrantes de la familia.

Aunque Sean no tuvo la misma exposición mediática que Patrick, su trayectoria profesional estuvo ligada al cine. Durante más de tres décadas trabajó como teamster en Hollywood, labor que consiste en apoyar la logística de las producciones, el transporte, los desplazamientos del equipo técnico y el montaje de escenas, un trabajo clave para el desarrollo de los proyectos audiovisuales.

La muerte de Sean Swayze ha generado múltiples reacciones en el entorno artístico debido al fuerte vínculo de la familia con la industria del entretenimiento. Sus allegados lo han recordado como un hombre cercano, trabajador y parte fundamental del círculo familiar Swayze.

