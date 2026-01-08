¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García? Esto fue lo que respondió la creadora de contenido

A pocos días del estreno de una nueva temporada de La casa de los famosos Colombia, Karen Sevillano volvió a estar en el centro de atención.

La creadora de contenido, conocida por su estilo directo y por ser “la reina de los chismes”, decidió responder preguntas de sus seguidores relacionadas con rumores y comentarios que circulan sobre su vida personal y profesional.

Entre los temas que más llamaron la atención se encuentran su relación con Neider García, las versiones sobre supuesta infidelidad y otros chismes que se han creado alrededor de su imagen pública. Karen, fiel a su estilo, contestó de manera frontal y sin rodeos.

Karen Sevillano reaccionó a chismes sobre ella. (Foto Canal RCN)

¿Karen Sevillano le fue infiel a Neider García?

Uno de los rumores más repetidos por algunos usuarios en redes sociales es el que cuestiona si Karen le ha sido infiel a su pareja, Neider García. Durante la dinámica de preguntas, la influenciadora reaccionó a la afirmación sobre si tiene “moz0” o una relación paralela.

Karen se mostró sorprendida y tajante frente al comentario y aseguró que la infidelidad no es algo que haga parte de su manera de relacionarse.

“Yo puedo ser de todo, menos infiel”, afirmó con contundencia, descartando cualquier posibilidad de haber engañado a Neider o de mantener una relación con otra persona.

Con esta respuesta buscó cerrar el tema y dejar claro que su compromiso sentimental no está en duda desde su punto de vista.

¿A qué otros chismes reaccionó Karen Sevillano?

Además del tema de su relación, Karen decidió referirse a otros rumores que han circulado sobre ella.

Uno de los comentarios a los que reaccionó fue el que aseguraba que Shakira había “plagiado” la frase “pantallazo y pa’ su novia”. Karen contó, en tono claramente humorístico, que la artista barranquillera le habría escrito para pedirle permiso de usar la frase, y que ella le habría respondido que no había problema y que no debía pagarle nada.

Karen Sevillano reveló que Shakira le pidió "permiso" para usar una de sus frases. (Foto Canal RCN)

Otro rumor que abordó fue el que asegura que ella “controla” a El Jefe del programa. Karen explicó que respeta las decisiones de El Jefe y que acata lo que él dice dentro del formato. Sin embargo, también reconoció que en ocasiones lo contacta para preguntarle qué está pasando o para que le comparta información, siempre en tono ligero y relacionado con su gusto por el chisme.

También desmintió usar pelucas, aclarando que en realidad utiliza extensiones y que lo hace únicamente para alargar su cabello, con el que dice sentirse conforme.

¿Siempre fue famosa Karen Sevillano?

Otra de las preguntas que recibió fue si “siempre había sido famosa”. Karen respondió que, según ella, sí, pero en distintos niveles. Explicó que primero lo fue dentro de su colegio, luego en su barrio y, con el paso del tiempo, obtuvo reconocimiento nacional e internacional gracias a las redes sociales y a su participación en televisión.

Finalmente, también respondió a la teoría de que ella sería quien elige al ganador de La casa de los famosos. Karen dijo que le gustaría que eso fuera cierto y que le divierte que la vean con ese poder, pero aclaró que los ganadores son elegidos por el público.

¿Cuándo inicia La casa de los famosos Colombia?

La nueva temporada del reality inicia el 12 de enero a las 8:00 p. m. Los seguidores del formato podrán ver la transmisión 24/7 a través de la aplicación de Canal RCN y seguir las galas en vivo con la conducción de Carla Giraldo y Marcelo Cezán.