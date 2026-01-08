Ornella Sierra hace impactante revelación que sorprende a sus seguidores: “2026 ya rompí”

Ornella Sierra volvió a interactuar con sus seguidores a través de sus redes sociales y esta vez decidió hablar de un tema que la ha acompañado durante los últimos años: su sensibilidad y su facilidad para llorar.

La creadora de contenido barranquillera publicó una serie de historias en las que pidió a sus seguidores que le preguntaran específicamente desde hace cuánto no lloraba, generando curiosidad y múltiples respuestas.

La dinámica no resultó extraña para quienes la siguen desde hace tiempo, ya que Ornella se ha mostrado en varias oportunidades como una persona emocional y abierta respecto a lo que siente.

Su comunidad la reconoce por compartir tanto sus momentos de alegría como los de tristeza y por no ocultar cuando llora.

Ornella le hace curiosa petición a sus seguidores. (Foto Canal RCN)

¿Hace cuánto no llora Ornella Sierra?

En las historias publicadas, Ornella primero invitó a sus seguidores a preguntarle desde hace cuánto no lloraba. Minutos después, respondió a la pregunta que ella misma motivó y aseguró que no llora desde el año pasado, algo que llamó la atención por el corto tiempo transcurrido del nuevo año y por su conocida facilidad para llorar.

“Vengo a informarles oficialmente que no lloro desde el año pasado. Enero lleva siete días y yo llevo cero lloradas, o sea, 2026 ya rompí”, expresó la influenciadora.

La afirmación generó reacciones entre sus seguidores, quienes se sorprendieron al escucharla, especialmente porque la creadora de contenido se ha caracterizado por mostrar sus emociones con frecuencia en redes sociales.

¿Qué le dijo la seguidora a Ornella sobre su crecimiento personal?

Después de contar que llevaba siete días del nuevo año sin llorar, una seguidora decidió enviarle un mensaje privado en el que comentaba el cambio que percibe en ella con el paso del tiempo. Ornella compartió este mensaje en sus historias acompañado de una respuesta de agradecimiento.

La usuaria le expresó que la veía diferente en comparación con años anteriores y que percibía un cambio positivo en su imagen y actitud. Para esa seguidora, la forma en la que se muestra actualmente refleja un proceso de transformación personal y emocional.

Ornella publicó el mensaje y respondió agradeciendo las palabras, sin profundizar en detalles adicionales, pero dejando claro que recibe y lee los comentarios que sus seguidores le envían de forma privada.

“Esta Ornella no es ni la sombra de la Ornella de hace dos años o un año, tiene nueva vibra. Su rostro se ve luminoso, el cabello hasta habla solo! Sus ojos son más azules! Que lindo verla así”, expresó la seguidora de Ornella.

¿Por qué es importante para Ornella no llorar?

Desde su participación en el reality “La casa de los famosos”, Ornella Sierra se hizo conocida por ser una mujer sensible y por llorar con frecuencia dentro del programa. Durante su estadía, se viralizó en varias oportunidades por emocionarse en diferentes situaciones y mostrar abiertamente su vulnerabilidad.

En aquel entonces incluso llegó a mencionar que había logrado pasar tres días sin llorar dentro de la casa, algo que para ella representaba un reto personal debido a su manera de vivir y expresar las emociones.

Tras salir del programa, Ornella ha continuado mostrando esa faceta en redes sociales. No solo comparte momentos felices, sino también etapas difíciles, situaciones que le generan tristeza o procesos personales que atraviesa. En varias oportunidades ha dicho que prefiere ser sincera con sus seguidores sobre cómo se siente y no aparentar que todo está bien cuando no lo está.

Por eso, el hecho de contar que lleva varios días sin llorar se convirtió en un dato relevante dentro de su propio proceso, más allá de si se trata de un logro o simplemente de una circunstancia del momento. Ornella mantiene la costumbre de hablar abiertamente sobre sus emociones y esta vez no fue la excepción.