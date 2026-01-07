¿Kimberly Reyes y Beéle son oficiales? Se filtra video de la pareja pasando Año Nuevo juntos

Los rumores sobre una posible relación entre la actriz Kimberly Reyes y el cantante Beéle volvieron a encenderse luego de que en redes sociales se filtrara un video en el que ambos aparecen celebrando Año Nuevo juntos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado públicamente que tengan un romance, las imágenes volvieron a poner el tema sobre la mesa y muchos seguidores aseguran que ya sería “más que amistad”.

Desde hace varios meses, los dos artistas han sido vistos en distintos eventos y espacios compartidos, lo que ha llevado a que fanáticos y páginas de entretenimiento los relacionen sentimentalmente. Ambos han preferido mantener silencio, pero cada nueva aparición conjunta hace crecer la sospecha.

¿Cuándo comenzaron los rumores de una posible relación de Kimberly Reyes y Beéle?

Las primeras especulaciones surgieron tras octubre de 2025, cuando Beéle fue tendencia por la filtración de videos junto a su expareja Isabella Ladera. Después de ese episodio, seguidores comenzaron a notar la cercanía entre el cantante y Kimberly Reyes en interacciones públicas.

La actriz también ha destinado varios mensajes en sus redes que muchos interpretaron como indirectas relacionadas con su vida sentimental. Aunque nunca mencionó directamente al cantante, los usuarios relacionaron las publicaciones con él debido a la coincidencia en fechas y momentos en que ambos aparecían juntos en eventos.

Los rumores entre Kimberly Reyes y Beéle surgieron en octubre de 2025. (Foto Canal RCN) (Foto Frazer Harrison / AFP)

¿Qué pasó en el video filtrado de Kimberly Reyes y Beéle?

En las últimas horas circuló en plataformas digitales una grabación donde se ve a Kimberly Reyes y Beéle celebrando Año Nuevo aparentemente en el barrio donde creció el artista en Barranquilla. En el clip, ambos aparecen bailando y compartiendo con otras personas en plena calle, en un ambiente festivo.

Aunque en el video no hay demostraciones explícitas de cariño que confirmen el romance, la sola presencia de los dos juntos en una fecha tan especial fue suficiente para que muchos usuarios asumieran que pasarían las fiestas como pareja. Para los seguidores, esa cercanía se suma a toda la serie de pistas que se han ido acumulando con el paso de los meses.

¿Ya habían sido vistos juntos anteriormente?

No es la primera vez que ambos generan conversación en redes sociales. En noviembre se viralizó un video en el que Kimberly Reyes asistió a uno de los conciertos de Beéle en Bogotá. En las imágenes se veía a la actriz disfrutando del show lo que reforzó los comentarios sobre un posible romance.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha oficializado relación. De hecho, en redes Kimberly Reyes compartió un contenido en Instagram en el que se leía: “La gente tiene más fe en mi vida amorosa que yo misma”.

En el clip también se escuchaba la frase: “Pero ese no es ningún novio mío, perro. Qué manera de empaquetarme a mí hombre, yo no quiero tener novio… y no tengo novio”. Sin embargo, los seguidores advirtieron que no era su voz real, sino un audio utilizado para crear contenido humorístico, algo muy común en plataformas digitales.

Por ahora, los seguidores siguen atentos a sus movimientos en redes sociales, esperando alguna declaración o publicación que ponga fin a los rumores o termine de confirmarlos.