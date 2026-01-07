Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven

Una reconocida celebridad estadounidense generó gran controversia entre sus seguidores al revelar que estaría dispuesta a someterse a procedimientos extremos con tal de conservar una apariencia juvenil.

Sus declaraciones, hechas en un reciente episodio de su podcast, abrieron nuevamente el debate sobre la presión estética y la vanidad en el mundo del entretenimiento.

¿Quién es la famosa estadounidense que hizo esta controversial confesión?

Se trata de Khloé Kardashian, empresaria y estrella de reality de 41 años, quien habló abiertamente sobre su relación con el paso del tiempo.

Durante la conversación en su podcast Khloé in Wonder Land, reconoció ser “muy vanidosa” y afirmó que, si existiera la posibilidad de congelarse para conservar su imagen, se apuntaría sin dudarlo.

“Tan pronto como pueda congelarme y conservarme, apúnteme”, confesó

La celebridad explicó que puede tener la edad que sea, incluso más de cien años, siempre y cuando su apariencia siga siendo joven. “Quiero lucir de cierta manera y no tengo problema en decirlo”, expresó, dejando claro que para ella la imagen no es un tema superficial, sino parte importante de su identidad pública y personal.

Kardashian fue transparente al hablar del tema: no le asusta cumplir años, pero sí le incomoda que esos años se reflejen visiblemente en su rostro y su cuerpo. Para la estrella, el envejecimiento físico es algo que intenta retrasar todo lo posible. Su discurso refleja la tensión que viven muchas celebridades: mantenerse auténticas, pero al mismo tiempo responder a un estándar estético muy alto.

La también madre y empresaria afirmó que no intenta disfrazar esa vanidad ni ocultar sus cuidados estéticos. Por el contrario, prefiere hablar de ello abiertamente y admitir que forma parte de su estilo de vida. Esta sinceridad ha sido parte de su sello mediático, incluso cuando sus opiniones generan polémica.

Khloé Kardashian confesó que no le gusta que los años se reflejen en su rostro. (Foto Dimitrios Kambouris / AFP)

¿Qué procedimientos estéticos tiene Khloé Kardashian?

La famosa ha destacado en varias ocasiones que no se ha quedado únicamente con cremas y rutinas básicas. En el pasado respondió a comentarios sobre los procedimientos a los que se habría sometido y aseguró que toma esos señalamientos como un cumplido, pues confirman que los resultados se notan.

Entre los tratamientos que ha mencionado se encuentran:

rinoplastia realizada con un cirujano reconocido

uso de bótox

procedimientos de esculpido facial

láser para reafirmar la piel

hilos de colágeno en la zona del mentón

También contó que dejó atrás los rellenos faciales y que incluso se ha sometido a faciales poco comunes, como el popular tratamiento con “esperma de salmón”, que, según ella, le ayuda a mantener una piel luminosa y juvenil.

La celebridad también habló de su transformación física. Aseguró haber perdido cerca de 36 kilos gracias a un proceso que describió como “lento y constante”, marcado por disciplina, ejercicio y cambios en su estilo de vida. Este cambio ha sido evidente para sus seguidores, quienes han visto su evolución a lo largo de los años en redes y televisión.