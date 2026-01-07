Actriz de Stranger Things confesó que enfrenta cáncer: “Tenían miedo de que me muriera”

Días después de que los fanáticos celebraran el cierre de Stranger Things, una de sus actrices secundarias pero recordadas sorprendió al confesar públicamente que ha estado luchando contra el cáncer y que esta situación estaría relacionada con su ausencia en la temporada final de la serie.

Artículos relacionados Talento internacional ¡Duelo en la televisión! Murió reconocido actor tras batalla contra un cáncer poco común

¿Quién es la actriz de "Stranger things" que reveló que tiene cáncer?

Se trata de Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, personaje encarnado por Sadie Sink. La actriz participó en las temporadas 2 y 4, y contó que fue diagnosticada con cáncer en estadio III, situación que cambió por completo su vida personal y profesional.

Marshall, de 44 años, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó que volver para la quinta temporada no solo habría sido importante para su personaje, sino también para ella a nivel económico y médico. Según explicó, su participación en la serie le habría permitido acceder al seguro médico del sindicato de actores, algo fundamental durante su tratamiento.

Jennifer Marshall interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, personaje encarnado por Sadie Sink. (Foto Michael Tullberg / AFP)

Artículos relacionados Jessi Uribe Jessi Uribe habló de un nuevo embarazo tras un mes del nacimiento de su hija con Paola Jara

¿Qué tipo de cáncer enfrenta la actriz?

La intérprete reveló que fue diagnosticada inicialmente con cáncer en el pie en estadio I, pero que la enfermedad avanzó hasta comprometer sus ganglios linfáticos, convirtiéndose en un melanoma en estadio III. La noticia la compartió por primera vez en 2022, cuando hizo público que se encontraba bajo tratamiento.

En su reciente mensaje, también explicó que actualmente está en remisión, pero que la batalla ha sido larga y compleja. La actriz es veterana militar y ha relatado en varias ocasiones cómo esta experiencia le dio herramientas emocionales para hacer frente a la enfermedad.

Jennifer Marshall reveló que fue diagnosticada con cáncer en estadio III. (Foto IA)

¿Por qué no apareció la actriz en la última temporada de Stranger Things?

Uno de los interrogantes que muchos fans se hicieron fue la ausencia total del personaje de Susan Hargrove, especialmente en escenas donde Max se encuentra hospitalizada. Jennifer señaló que ella misma se preguntó lo mismo: “¿Dónde estaba la mamá de Max?”. Lo hizo entre críticas y humor, llamando a su personaje “la peor madre del mundo”.

También contó que durante la temporada 4 llegó a grabar escenas emotivas junto a Sadie Sink en el hospital, pero estas fueron eliminadas del montaje final. Según la actriz, nunca le explicaron con claridad por qué desapareció de la trama, aunque ella cree que su estado de salud pudo haber influido.

“Creo que tenían miedo de que me muriera y quizás la omitieron por eso, no lo sé”, reveló en sus redes sociales

Artículos relacionados Karen Sevillano Karen Sevillano y Vicky Berrío revelan quiénes podrían iniciar romances en La casa de los famosos Colombia

Marshall aseguró que no fue contactada para la quinta temporada, pese a que se encontraba en remisión. “Tal vez había demasiados personajes, no lo sé”, afirmó. Más allá de lo narrativo, insistió en que su participación le habría ayudado a acceder a beneficios médicos en medio de su recuperación.

Aun así, la actriz tomó la situación con algo de humor y autocrítica, sin ocultar que también le causó tristeza.