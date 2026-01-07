Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Actriz de Stranger Things confesó que enfrenta cáncer: “Tenían miedo de que me muriera”

Actriz de Stranger Things reveló que enfrenta una dura enfermedad y explicó la verdadera razón de su ausencia en la última temporada.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Actriz de Stranger Things confesó que enfrenta cáncer
Actriz de Stranger Things confesó que enfrenta cáncer. (Foto Frederic J. Brown / AFP)

Días después de que los fanáticos celebraran el cierre de Stranger Things, una de sus actrices secundarias pero recordadas sorprendió al confesar públicamente que ha estado luchando contra el cáncer y que esta situación estaría relacionada con su ausencia en la temporada final de la serie.

Artículos relacionados

¿Quién es la actriz de "Stranger things" que reveló que tiene cáncer?

Se trata de Jennifer Marshall, quien interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, personaje encarnado por Sadie Sink. La actriz participó en las temporadas 2 y 4, y contó que fue diagnosticada con cáncer en estadio III, situación que cambió por completo su vida personal y profesional.

Marshall, de 44 años, publicó en su cuenta de Instagram un mensaje en el que expresó que volver para la quinta temporada no solo habría sido importante para su personaje, sino también para ella a nivel económico y médico. Según explicó, su participación en la serie le habría permitido acceder al seguro médico del sindicato de actores, algo fundamental durante su tratamiento.

Jennifer Marshall interpretó a Susan Hargrove
Jennifer Marshall interpretó a Susan Hargrove, la madre de Max, personaje encarnado por Sadie Sink. (Foto Michael Tullberg / AFP)

Artículos relacionados

¿Qué tipo de cáncer enfrenta la actriz?

La intérprete reveló que fue diagnosticada inicialmente con cáncer en el pie en estadio I, pero que la enfermedad avanzó hasta comprometer sus ganglios linfáticos, convirtiéndose en un melanoma en estadio III. La noticia la compartió por primera vez en 2022, cuando hizo público que se encontraba bajo tratamiento.

En su reciente mensaje, también explicó que actualmente está en remisión, pero que la batalla ha sido larga y compleja. La actriz es veterana militar y ha relatado en varias ocasiones cómo esta experiencia le dio herramientas emocionales para hacer frente a la enfermedad.

Jennifer Marshall reveló que fue diagnosticada con cáncer
Jennifer Marshall reveló que fue diagnosticada con cáncer en estadio III. (Foto IA)

¿Por qué no apareció la actriz en la última temporada de Stranger Things?

Uno de los interrogantes que muchos fans se hicieron fue la ausencia total del personaje de Susan Hargrove, especialmente en escenas donde Max se encuentra hospitalizada. Jennifer señaló que ella misma se preguntó lo mismo: “¿Dónde estaba la mamá de Max?”. Lo hizo entre críticas y humor, llamando a su personaje “la peor madre del mundo”.

También contó que durante la temporada 4 llegó a grabar escenas emotivas junto a Sadie Sink en el hospital, pero estas fueron eliminadas del montaje final. Según la actriz, nunca le explicaron con claridad por qué desapareció de la trama, aunque ella cree que su estado de salud pudo haber influido.

“Creo que tenían miedo de que me muriera y quizás la omitieron por eso, no lo sé”, reveló en sus redes sociales

Artículos relacionados

Marshall aseguró que no fue contactada para la quinta temporada, pese a que se encontraba en remisión. “Tal vez había demasiados personajes, no lo sé”, afirmó. Más allá de lo narrativo, insistió en que su participación le habría ayudado a acceder a beneficios médicos en medio de su recuperación.

Aun así, la actriz tomó la situación con algo de humor y autocrítica, sin ocultar que también le causó tristeza.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven Khloé Kardashian

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven

Famosa confiesa que quiere “congelarse y preservarse” para seguir viéndose joven y revela su relación con la vanidad y los retoques estéticos.

Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones. Lionel Messi

Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi habló sin solemnidad sobre su vínculo con Bad Bunny y reflexionó sobre cómo el fútbol y la música se cruzan en la cultura actual.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

Yina Calderón dejó ver su opinión sin filtros sobre Sara Uribe, quien hace pocos días fue confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La sorpresa que recibió Alexa Torrex antes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex recibió inesperada sorpresa antes de entrar a La casa de los famosos 3, ¿qué sucedió?

Alexa Torrex compartió el detalle que recibió de Jorman Tolosa, su prometido, antes de ingresar a La casa de los famosos 3.

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Paola Jara responde si duerme desde que nació Emilia Paola Jara

Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos