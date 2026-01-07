Karen Sevillano y Vicky Berrío revelan quiénes podrían iniciar romances en La casa de los famosos Colombia

La cuenta regresiva para el estreno de La casa de los famosos Colombia 2026 ya comenzó y, con ella, también crecen las teorías, apuestas y expectativas sobre lo que pasará dentro de la vivienda más famosa del país.

El reality del Canal RCN llegará a la pantalla el 12 de enero a las 8:00 p. m., acompañado de su espacio de análisis nocturno, el after show, conducido por Karen Sevillano y Vicky Berrío, donde se comentará todo lo que ocurra día a día entre los participantes.

Antes del inicio de la competencia, las presentadoras ya empezaron a calentar motores y se atrevieron a lanzar sus primeras predicciones, especialmente sobre un tema que siempre genera conversación: los posibles romances dentro de la casa.

¿Quiénes podrían tener relaciones amorosas dentro de la casa, según Karen y Vicky?

Durante una conversación previa al estreno, Karen Sevillano y Vicky Berrío dieron sus primeras impresiones sobre algunos participantes y mencionaron quiénes podrían ser protagonistas de flechazos, coqueteos o incluso relaciones formales dentro del reality.

El primero en la lista fue Alejandro Estrada. Vicky destacó que lo ve como un competidor estratégico, recordando su paso por MasterChef Celebrity, donde se le percibía calculador y muy enfocado en sus objetivos. Aseguró que tiene curiosidad por descubrir cómo trasladará esa personalidad a un formato de convivencia 24/7.

Karen, por su parte, confesó que está ansiosa por observarlo, especialmente por la polémica que tuvo con Nataly Umaña en la primera temporada. Para ella, Estrada podría convertirse no solo en un jugador fuerte, sino también en alguien que termine envuelto en un amorí0 dentro de la casa.

Otro nombre que apareció fue el de Jay Torres. Karen comentó que lo ve con posibilidades reales de tener un romance con alguna de las mujeres del reality, resaltando que este año el grupo femenino llega con mucha fuerza y atractivo. Tanto Karen como Vicky coincidieron en que hay varios participantes físicamente llamativos, lo que podría generar química rápidamente.

También hablaron de Esteban “Tebi” Bernal. Inicialmente, Karen afirmó que “tiene cara de conquistador” y que lo imaginaba iniciando algo dentro de la casa. Sin embargo, al recordar que Tebi habría retomado su relación con su novia antes de entrar al programa, no descartó que esa relación pudiera tambalear durante el encierro. Incluso lanzó una predicción directa: “terminan dentro de la casa”.

Karen y Vicky creen que Alejandro Estrada, Tebi Bernal y Jay Torres podrían tener amores dentro de la casa. (Foto Canal RCN)

¿Quiénes son los participantes confirmados de La casa de los famosos Colombia 2026?

Con el anuncio reciente de Sofía Jaramillo como nueva integrante, el listado de celebridades confirmadas para esta temporada ya toma forma y promete una convivencia llena de personalidades fuertes y diversas.

Hasta el momento, los participantes confirmados son:

Nicolás Arrieta, Alexa Torrex, Esteban Bernal, Luisa Cortina, Eidevin López, Lorena Altamirano, Maiker Smith, Yuli Ruiz, Manuela Gómez, Campanita, Johanna Fadul, Marilyn Patiño, Juanse Laverde, Alejandro Estrada, Renzo Meneses, Beba de la Cruz, Jay Torres, Juan Palau, Juanda Caribe, Sara Uribe, Mariana Zapata y Sofía Jaramillo.

Esta mezcla de influenciadores, actores, creadores de contenido, cantantes y figuras de reality promete conflictos, alianzas inesperadas, rupturas, reconciliaciones y, por supuesto, romances que darán mucho de qué hablar tanto dentro del programa como en redes sociales.

¿Qué se puede esperar del after show con Karen Sevillano y Vicky Berrio?

El after show será el espacio donde Karen Sevillano y Vicky Berrío analizarán lo mejor y lo peor de cada día: discusiones, estrategias, lágrimas, risas y posibles historias de amor. Ambas, con su estilo directo y picante, ya adelantaron que no se guardarán nada y que su objetivo será decir lo que muchos piensan y pocos se atreven a expresar.

Con un elenco fuerte y dos presentadoras que ya son referencia en el formato, todo apunta a que esta nueva temporada de La casa de los famosos Colombia no solo dará contenido para la televisión, sino también para conversación permanente en redes sociales.