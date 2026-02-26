En los últimos días, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras el inicio de grabaciones de Pa’ seguirte queriendo, la segunda parte de la telenovela Pa’ quererte del Canal RCN.

Además, el anuncio fue compartido a través de las cuentas oficiales del Canal RCN, en el que se refleja que, a pesar del paso de los años, una de las telenovelas más queridas por parte de los colombianos, seguirá con la continuación de la segunda parte.

Así también, el actor Sebastián Martínez ha acaparado la atención mediática tras su regreso a Pa’ seguirte queriendo y, de igual modo, dividir opiniones por parte de sus seguidores al presumir a su guapo hijo en sus redes sociales, quien cumplió años recientemente.

¿Quién es el guapo hijo de Sebastián Martínez a quien presumió en sus redes sociales?

Desde luego, uno de los actores más queridos por parte de los colombianos es Sebastián Martínez, quien se ha destacado no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios detalles de su vida mediante sus redes sociales.

Así presumió Sebastián Martínez a su guapo hijo. | Foto: Canal RCN

Por esta razón, Sebastián Martínez ha acaparado la atención mediática tras compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores una emotiva publicación junto a su hijo Amador Martínez Sáenz, expresando las siguientes palabras:

“Así te veo siempre mi amado Amador, como la luz de mi vida. Feliz cumpleaños mi cielo, Amador”, agregó Sebastián Martínez.

Con base en esto, muchos internautas se han preguntado acerca de lo que hace Amador Martínez se ha destacado por ser un distinguido piloto de karts, pues desde hace varios años, sus padres lo han apoyado en esta disciplina de deportes de motor.

Desde luego, Amador ha compartido en sus historias de Instagram en la que cuenta con más de 133 mil seguidores que ha recibido una gran variedad de reconocimientos.

¿Cómo se confirmó el anuncio de las grabaciones de Pa’ seguirte queriendo?

Hace pocos días, las cuentas oficiales de Canal RCN, compartieron una especial noticia, pues, como la primera edición de Pa’ quererte fue una de las más vistas en el país por su historia, miles de internautas se han pronunciado acerca de la segunda edición de Pa’ seguirte queriendo.

¡Iniciaron las grabaciones de Pa' seguirte queriendo! | Foto: Canal RCN

Con base en esto, iniciaron las grabaciones de Pa’ seguirte queriendo, una producción que espera seguir siendo una de las más vistas por parte de los colombianos.