Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Él es Amador, el guapo hijo de Sebastián Martínez, el reconocido actor de Pa’ seguirte queriendo

Sebastián Martínez, actor de Pa’ seguirte queriendo presumió en sus redes a su guapo hijo Amador que es piloto de karts.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Él es el Amador, el guapo hijo de Sebastián Martínez, el reconocido actor de Pa’ seguirte queriendo
¿Quién es el guapo hijo de Sebastián Martínez? | Foto: Canal RCN

En los últimos días, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras el inicio de grabaciones de Pa’ seguirte queriendo, la segunda parte de la telenovela Pa’ quererte del Canal RCN.

Además, el anuncio fue compartido a través de las cuentas oficiales del Canal RCN, en el que se refleja que, a pesar del paso de los años, una de las telenovelas más queridas por parte de los colombianos, seguirá con la continuación de la segunda parte.

Así también, el actor Sebastián Martínez ha acaparado la atención mediática tras su regreso a Pa’ seguirte queriendo y, de igual modo, dividir opiniones por parte de sus seguidores al presumir a su guapo hijo en sus redes sociales, quien cumplió años recientemente.

Artículos relacionados

¿Quién es el guapo hijo de Sebastián Martínez a quien presumió en sus redes sociales?

Desde luego, uno de los actores más queridos por parte de los colombianos es Sebastián Martínez, quien se ha destacado no solo por su gran habilidad en el campo artístico, sino que también, por compartir varios detalles de su vida mediante sus redes sociales.

Él es el Amador, el guapo hijo de Sebastián Martínez, el reconocido actor de Pa’ seguirte queriendo
Así presumió Sebastián Martínez a su guapo hijo. | Foto: Canal RCN

Artículos relacionados

Por esta razón, Sebastián Martínez ha acaparado la atención mediática tras compartir mediante su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de cinco millones de seguidores una emotiva publicación junto a su hijo Amador Martínez Sáenz, expresando las siguientes palabras:

“Así te veo siempre mi amado Amador, como la luz de mi vida. Feliz cumpleaños mi cielo, Amador”, agregó Sebastián Martínez.

Artículos relacionados

Con base en esto, muchos internautas se han preguntado acerca de lo que hace Amador Martínez se ha destacado por ser un distinguido piloto de karts, pues desde hace varios años, sus padres lo han apoyado en esta disciplina de deportes de motor.

Desde luego, Amador ha compartido en sus historias de Instagram en la que cuenta con más de 133 mil seguidores que ha recibido una gran variedad de reconocimientos.

¿Cómo se confirmó el anuncio de las grabaciones de Pa’ seguirte queriendo?

Hace pocos días, las cuentas oficiales de Canal RCN, compartieron una especial noticia, pues, como la primera edición de Pa’ quererte fue una de las más vistas en el país por su historia, miles de internautas se han pronunciado acerca de la segunda edición de Pa’ seguirte queriendo.

Él es el Amador, el guapo hijo de Sebastián Martínez, el reconocido actor de Pa’ seguirte queriendo
¡Iniciaron las grabaciones de Pa' seguirte queriendo! | Foto: Canal RCN

Con base en esto, iniciaron las grabaciones de Pa’ seguirte queriendo, una producción que espera seguir siendo una de las más vistas por parte de los colombianos.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Gabriel Coronel comparte a Lorenzo hablando Gabriel Coronel

Gabriel Coronel, pareja de Daniela Ospina, muestra a Lorenzo hablando y emociona a fans | VIDEO

Gabriel Coronel mostró a Lorenzo diciendo su nombre completo y enterneció a sus seguidores.

Maiker Smith recrea audio. Karen Sevillano

Maiker Smith reaparece con audio viral de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia

Maiker Smith mostró su lado creativo al recrear un momento icónico de Karen Sevillano en La casa de los famosos Colombia.

Manuela QM sorprendió al presumir su pancita en plena polémica con Blessd Blessd

Manuela QM presumió su embarazo y desató teorías sobre su relación con Blessd, ¿siguen juntos?

Manuela QM mostró su pancita de embarazo y desató teorías de nuevo sobre su relación con Blessd.

Lo más superlike

Falleció reconocida estrella del boxeo por devastadora enfermedad Talento internacional

Falleció reconocida estrella del boxeo tras devastadora enfermedad

Una leyenda del boxeo estadounidense falleció a los 68 años tras enfrentar una dura enfermedad.

Sara Uribe habla sobre las polémicas. Sara Uribe

Sara Uribe sorprendió con sus palabras sobre Juanda Caribe y defendió su comportamiento; esto dijo

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida integrante del Chavo del 8: ¿quién fue? Talento internacional

¡Luto en la televisión! Falleció reconocida integrante del Chavo del 8: ¿quién fue?

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida Pipe Bueno

Pipe Bueno sorprendió al revelar detalles de una experiencia que transformó su vida, ¿de qué trata?

Jenny López hizo confesión de su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significa lanzar el ramo de novia? Jhonny Rivera

Jenny López olvidó lanzar el ramo en su boda con Jhonny Rivera: ¿qué significado tiene este gesto?