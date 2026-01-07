Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante surcoreano a los 29 años

Un joven cantante surcoreano murió a los 29 años y su familia rompió el silencio semanas después.

Claudia Jaramillo Martínez Por: Claudia Jaramillo Martínez
Falleció reconocido cantante surcoreano
Falleció reconocido cantante surcoreano a los 29 años. (Foto FreePik)

La industria musical surcoreana enfrenta un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de un joven artista de 29 años.

Artículos relacionados

La noticia fue dada a conocer por su familia, que decidió hablar públicamente luego de pasar varias semanas en privado procesando el duelo.

¿Quién es el cantante surcoreano que falleció a los 29 años?

Se trata de Jin Denim, solista surcoreano que debutó en 2021 y que, pese a no alcanzar una fama masiva, logró crear una base de seguidores fieles gracias a su estilo musical y a su cercanía con el público.

Su familia confirmó que el deceso ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, pero la información se hizo pública hasta el 5 de enero, fecha que habría coincidido con su cumpleaños número 30.

Jin Denim falleció el pasado 17 de diciembre.
Jin Denim falleció el pasado 17 de diciembre. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Jin Denim?

La noticia fue compartida por su hermana menor, Danbee, a través de Instagram. En el comunicado, la familia aclaró que su muerte fue producto de un accidente y no un suicidi0, como se había especulado en redes sociales.

Artículos relacionados

“Queremos dejar claro que la causa de su muerte no fue un suicidi0, sino una caída fatal como resultado de su condición médica”, explicó Danbee.

Asimismo, informaron que el funeral se realizó en privado, con la presencia únicamente de familiares cercanos.

Según explicó la hermana del artista, la familia prefirió mantener el hecho en reserva para vivir el duelo en intimidad y manejar asuntos inmediatos antes de enfrentar la atención pública.

También señalaron que la decisión de hablar ahora busca detener rumores y desinformación que comenzaron a circular debido al silencio en redes sociales.

La familia compartió que Jin Denim fue diagnosticado en 2015 con trastorno afectivo bipolar y que presentaba síntomas psicóticos. El artista era consciente de su condición y seguía tratamiento médico y farmacológico.

“Él era plenamente consciente de su condición e hizo esfuerzos continuos para controlarla mediante tratamiento médico y medicamentos prescritos”, compartió la hermana del artista.

En el comunicado se indicó que los síntomas se intensificaron recientemente y que un comportamiento impulsivo asociado a su condición médica derivó en la caída fatal que terminó con su vida.

La causa de muerte de Jin Denim fue un accidente
La familia reveló que la causa de muerte de Jin Denim fue un accidente. (Foto Freepik)

Artículos relacionados

¿Quién era Jin Demin y cómo fue su carrera artística?

Jin Denim debutó en 2021 con el álbum Dear, Stefi, producción con la que logró ganar seguidores leales.

Participó en varios festivales, entre ellos el New Talents Project Festival 2025 en Barcelona, lo que le permitió proyectar su carrera fuera de Corea del Sur.

Aunque no se convirtió en una figura masiva del K-pop, su trabajo dejó huella entre quienes siguieron de cerca su propuesta musical.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven Khloé Kardashian

Famosa estadounidense sorprende al confesar que quiere ser “congelada y preservada” para mantenerse joven

Famosa confiesa que quiere “congelarse y preservarse” para seguir viéndose joven y revela su relación con la vanidad y los retoques estéticos.

Lionel Messi calificó a Bad Bunny como un fenómeno que conecta culturas y generaciones. Lionel Messi

Lionel Messi reveló detalles sobre su vínculo con Bad Bunny

Lionel Messi habló sin solemnidad sobre su vínculo con Bad Bunny y reflexionó sobre cómo el fútbol y la música se cruzan en la cultura actual.

Yina Calderón en La casa de los famosos Colombia 2025. Yina Calderón

Yina Calderón arremetió contra Sara Uribe y la tildó de 'mueble' antes de su ingreso a La casa de los famosos

Yina Calderón dejó ver su opinión sin filtros sobre Sara Uribe, quien hace pocos días fue confirmada como participante de La casa de los famosos Colombia.

Lo más superlike

La sorpresa que recibió Alexa Torrex antes de La casa de los famosos 3 La casa de los famosos

Alexa Torrex recibió inesperada sorpresa antes de entrar a La casa de los famosos 3, ¿qué sucedió?

Alexa Torrex compartió el detalle que recibió de Jorman Tolosa, su prometido, antes de ingresar a La casa de los famosos 3.

Ángela Aguilar cerró el 2025 con un mensaje cargado de reflexión. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela detalles y emociona al iniciar el año de su boda

Paola Jara responde si duerme desde que nació Emilia Paola Jara

Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos