¡Duelo en la música! Falleció reconocido cantante surcoreano a los 29 años

La industria musical surcoreana enfrenta un momento de tristeza tras confirmarse el fallecimiento de un joven artista de 29 años.

La noticia fue dada a conocer por su familia, que decidió hablar públicamente luego de pasar varias semanas en privado procesando el duelo.

¿Quién es el cantante surcoreano que falleció a los 29 años?

Se trata de Jin Denim, solista surcoreano que debutó en 2021 y que, pese a no alcanzar una fama masiva, logró crear una base de seguidores fieles gracias a su estilo musical y a su cercanía con el público.

Su familia confirmó que el deceso ocurrió el 17 de diciembre del año pasado, pero la información se hizo pública hasta el 5 de enero, fecha que habría coincidido con su cumpleaños número 30.

Jin Denim falleció el pasado 17 de diciembre. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Jin Denim?

La noticia fue compartida por su hermana menor, Danbee, a través de Instagram. En el comunicado, la familia aclaró que su muerte fue producto de un accidente y no un suicidi0, como se había especulado en redes sociales.

“Queremos dejar claro que la causa de su muerte no fue un suicidi0, sino una caída fatal como resultado de su condición médica”, explicó Danbee.

Asimismo, informaron que el funeral se realizó en privado, con la presencia únicamente de familiares cercanos.

Según explicó la hermana del artista, la familia prefirió mantener el hecho en reserva para vivir el duelo en intimidad y manejar asuntos inmediatos antes de enfrentar la atención pública.

También señalaron que la decisión de hablar ahora busca detener rumores y desinformación que comenzaron a circular debido al silencio en redes sociales.

La familia compartió que Jin Denim fue diagnosticado en 2015 con trastorno afectivo bipolar y que presentaba síntomas psicóticos. El artista era consciente de su condición y seguía tratamiento médico y farmacológico.

“Él era plenamente consciente de su condición e hizo esfuerzos continuos para controlarla mediante tratamiento médico y medicamentos prescritos”, compartió la hermana del artista.

En el comunicado se indicó que los síntomas se intensificaron recientemente y que un comportamiento impulsivo asociado a su condición médica derivó en la caída fatal que terminó con su vida.

La familia reveló que la causa de muerte de Jin Denim fue un accidente. (Foto Freepik)

¿Quién era Jin Demin y cómo fue su carrera artística?

Jin Denim debutó en 2021 con el álbum Dear, Stefi, producción con la que logró ganar seguidores leales.

Participó en varios festivales, entre ellos el New Talents Project Festival 2025 en Barcelona, lo que le permitió proyectar su carrera fuera de Corea del Sur.

Aunque no se convirtió en una figura masiva del K-pop, su trabajo dejó huella entre quienes siguieron de cerca su propuesta musical.