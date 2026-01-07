¡Luto en la música! Falleció integrante de una reconocida banda mexicana jugando béisbol

En las últimas horas, una reconocida banda mexicana confirmó que atraviesa un difícil momento tras la muerte de uno de sus integrantes.

La noticia fue difundida a través de un comunicado en sus redes sociales, donde expresaron su tristeza y enviaron un mensaje de acompañamiento a los familiares y seres queridos del músico.

¿Quién es el integrante de una banda mexicana que falleció?

El fallecido es Gerson Leos, tecladista y bajista de Banda MS, agrupación que dio a conocer públicamente el lamentable hecho.

“Hoy despedimos a Gerson con mucha tristeza, pero también con gratitud por todo lo que dejó en quienes lo conocieron”, expresaron.

En el mensaje, la banda expresó su dolor y agradecimiento por el legado del artista: señalaron que su recuerdo permanecerá vivo entre quienes lo conocieron y acompañaron a su familia y amigos en este difícil momento.

“Acompañamos de corazón a su familia, amigos y seres queridos en este momento tan difícil. Gerson siempre se quedará con nosotros, en su música, en su recuerdo y en cada persona que tocó con su camino”, compartieron.

Los integrantes de la agrupación no han dado a conocer todavía detalles sobre servicios funerarios o posibles homenajes públicos. Sin embargo, los seguidores ya han empezado a despedirlo mediante mensajes, fotografías y recuerdos de sus presentaciones.

En redes sociales, distintos colegas del regional mexicano y fanáticos han manifestado su tristeza y resaltado la huella que dejó en el escenario.

El fallecido es Gerson Leos, tecladista y bajista de Banda MS. (Foto FreePik)

¿Cuál fue la causa de muerte de Gerson Leos?

Aunque la agrupación no ha revelado públicamente la causa del fallecimiento, medios regionales han difundido detalles sobre los hechos ocurridos.

Según reportes de prensa local, el músico se encontraba disputando un partido de béisbol en Mazatlán, Sinaloa, cuando se desplomó de manera repentina frente a compañeros y asistentes. Testigos indicaron que la emergencia ocurrió en pleno desarrollo del juego y que se solicitó ayuda médica inmediata.

“Testigos presenciales informaron que el músico sufrió un infarto fulminante en pleno desarrollo del juego”, señaló El Siglo de Torreón.

A pesar de los intentos de reanimación por parte de paramédicos, se confirmó su fallecimiento en el lugar. Hasta el momento, ni la banda ni sus representantes han confirmado o descartado estas versiones.

"Los paramédicos confirmaron que el artista ya no presentaba signos vitales al momento de recibir la atención médica especializada", añadió el diario mexicano.

Medios internacionales informan que la causa de muerte fue un infarto. (Foto FreePik)

¿Quién era Gerson Leos dentro de la Banda MS?

Gerson Leos fue reconocido por su labor musical dentro de la Banda MS, contribuyendo al sonido que consolidó a la agrupación como una de las más importantes del regional mexicano durante las últimas dos décadas.

Aunque prefería mantener un perfil alejado de la exposición mediática, era querido por integrantes del medio artístico por su profesionalismo, talento y compañerismo.

Se conoció además que era padre y que compartía con sus hijos la afición por el deporte, especialmente el béisbol.

Su partida deja un vacío entre familiares, amigos, fanáticos y en la propia banda, que hoy lo despide recordando su trayectoria y el cariño que cosechó en vida.