Manuela QM presumió su embarazo y desató teorías sobre su relación con Blessd, ¿siguen juntos?

La creadora de contenido Manuela QM volvió a ser el tema de conversación en redes sociales luego de compartir nuevas imágenes en las que presume su embarazo, en medio de los rumores sobre una posible ruptura con el cantante urbano Blessd, padre de su bebé.

¿Qué mostró Manuela QM, novia de Blessd, sobre su embarazo?

La publicación llamó la atención de sus millones de seguidores, quienes han estado atentos a cada movimiento de la pareja tras la filtración de unos supuestos chats en los que se vinculaba al artista con una modelo.

A través de su cuenta de TikTok, Manuela QM compartió una serie de fotografías en las que deja ver su pancita. Las imágenes estuvieron acompañadas de un mensaje que decía: “Mi compañerito para siempre”, junto al emoji de un pollito saliendo del cascarón.

La publicación se dio justo cuando en redes sociales circulan versiones sobre un posible distanciamiento entre ella y el intérprete de música urbana.

Manuela QM compartió fotos de su pancita y avivó de nuevo rumores sobre Blessd. (Foto: AFP)

Aunque ninguno de los dos ha confirmado si la relación terminó o continúa, varios usuarios han señalado que ya no se les ha visto juntos recientemente ni compartiendo en los mismos espacios como en los premios Lo Nuestro.

¿Blessd compartió la publicación de Manuela QM sobre su embarazo?

En medio de los comentarios, algunos internautas relacionaron el reciente lanzamiento musical de Blessd en el que aborda el desamor y habla de la creencia en rumores y que seguirá con su vida.

Otros, en cambio, aseguran que la pareja seguiría unida. Pues hace algunos días, Manuela QM publicó una imagen en la que aparece rodeada de una decoración romántica con flores y un letrero que decía “la mejor mamá” en donde decían que ya se habían arreglado.

Además, tras la publicación de las imágenes de Manuela QM presumiendo su pancita de embarazo, varios usuarios comentaron que el cantante habría compartido la publicación en sus redes sociales.

“Lo compartió Blessd”, fue unos de los comentarios en redes generando nuevas reacciones y comentarios: “¡Pues obvio es el papá! Estén o no estén juntos no cambia nada”.

También hubo mensajes divididos entre quienes respaldan a la creadora de contenido y quienes recordaron antiguas polémicas relacionadas con el artista y su ex, conocida como La Suprema.