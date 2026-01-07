Se reveló la causa de muerte de reconocida actriz: vivió sus últimos días acompañada por su esposo

La industria del cine mundial continúa despidiendo a una de sus figuras más icónicas.

En los últimos días, se conoció nueva información sobre la muerte de la legendaria actriz francesa Brigitte Bardot, quien falleció a los 91 años en su casa de Saint-Tropez.

Su esposo, Bernard d'Ormale, reveló detalles inéditos sobre sus últimos momentos y sobre la enfermedad que enfrentó antes de partir.

¿Cuál fue la causa de muerte de Brigitte Bardot?

Según contó d'Ormale a la revista francesa Paris Match, Bardot había sido diagnosticada con cáncer y fue sometida a dos cirugías en los meses previos a su fallecimiento. Además, padecía fuertes dolores de espalda que deterioraron de manera progresiva su estado de salud.

El empresario relató que estuvo a su lado en todo momento y que contó con el apoyo de enfermeras que la atendían diariamente. Recordó que la actriz murió en paz, en su residencia La Madrague, el 28 de diciembre, y describió ese instante como íntimo y sereno.

"Nunca me separé de ella. La cuidé, con el apoyo de enfermeras que acudían discretamente todos los días", comentó el esposo de la actriz.

Incluso reveló su última palabra, el apodo cariñoso que ambos usaban en privado. Tras pronunciarlo, la actriz se apagó suavemente.

“Una sensación de paz y tranquilidad se apoderó de su rostro. Y volvió a ser increíblemente hermosa, como en su juventud. Nadie hubiera creído que tenía 91 años”, contó.

Bernard también compartió que, pese a su delicado estado, Bardot mantenía pequeñas rutinas que la hacían feliz: su desayuno favorito y su merienda de la tarde, casi como una niña. Estos gestos cotidianos marcaron sus últimos días, lejos de grandes reflectores y rodeada del mar Mediterráneo que tanto amaba.

Brigitte Bardot fue diagnosticada con cáncer y sometida a cirugías. (Foto STEPHANE DE SAKUTIN / AFP)

¿Cómo y dónde será despedida la actriz?

La Fundación Brigitte Bardot confirmó oficialmente su fallecimiento y destacó su papel no solo como actriz y cantante mundialmente famosa, sino como activista que renunció al éxito para dedicarse a la defensa de los animales.

Su funeral se realizará en la iglesia Notre-Dame-de-l’Assomption, en Saint-Tropez, en una ceremonia privada. Posteriormente, se realizarán homenajes en el resort de la Riviera francesa donde la actriz vivió más de 50 años.

Finalmente, será enterrada en un cementerio con vista al Mediterráneo, en total intimidad.

¿Por qué Brigitte Bardot se convirtió en un ícono del cine mundial?

Brigitte Bardot no fue solo una estrella de cine: se convirtió en uno de los primeros símbolos s3xuales internacionales y en una figura que transgredió los estándares de su época. Su salto definitivo a la fama ocurrió en 1956 con la película Y Dios creó a la mujer, cinta que escandalizó a la sociedad conservadora y redefinió la figura femenina en la pantalla grande.

Antes de conquistar el cine, comenzó como modelo adolescente, llegando a la portada de Elle a los 15 años. Luego protagonizó grandes producciones europeas, trabajó con reconocidos actores de Hollywood y se convirtió en un referente cultural.

¿Por qué se retiró tan joven de la actuación?

Aunque su carrera estaba en el punto más alto, Bardot también enfrentó momentos difíciles a nivel personal y habló abiertamente de sus problemas emocionales. En 1973, con apenas 39 años, tomó una decisión radical: retirarse definitivamente del cine.

Tras alejarse de los reflectores, Bardot encontró un nuevo propósito: la protección de los animales. En 1986 creó la Fundación Brigitte Bardot, que hoy cuenta con refugios y campañas internacionales contra el maltrato animal.

La organización aseguró que continuará su obra y mantendrá vivo el legado de una mujer que cambió la historia del cine y dedicó su vida a los animales.