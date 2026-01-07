Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre acusaciones de abandonar a su hermana Angélica Jaramillo

Se confirmó el nombre de Sofía Jaramillo como participante oficial de La casa de los famosos Colombia 2026, reality del Canal RCN que se estrena el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 p.m.

¿Qué pasó con Angélica Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo?

Sofía Jaramillo, quien tiende a mantenerse alejada de las polémicas, aceptó ser parte de La casa de los famosos Colombia. En su presentación, se le preguntó por el caso su hermana, Angélica Jaramillo.

Angélica Jaramillo, quien es exprotagonista de novela, experimentó una crisis hace tiempo en la que confesó tener problemas de consumo de drog4s. Esto se convirtió en tendencia, a la vez fue polémico.

Angélica Jaramillo cuando estuvo en Protagonistas | Foto del Canal RCN.

Ante lo sucedido, Sofía Jaramillo ha sido tachada, puntualmente porque han dicho que ella abandonó a su hermana en este momento, pero, en realidad, eso no es así.

Entonces, tras conocerse que va para La casa de los famosos Colombia 2025, Sofía rompió el silencio sobre lo que ocurrió con Angélica.

¿Sofía Jaramillo abandonó a su hermana Angélica Jaramillo?

Lo primero que comentó Sofía Jaramillo es que no comprende por qué hay personas que tienen la percepción de que abandonó a su hermana, puesto que justificó que estuvo con ella desde el primer momento.

"Realmente nunca la abandoné, incluso, nosotras estuvimos con mi hermanita Laura en todo ese proceso de, yo sé que va a sonar feo, pero capturarla de alguna manera porque ella (Angélica) por voluntad propia no quería entrar al centro de rehabilitación", confesó la nueva participante de La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo es participante de La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, la modelo resaltó que decir que abandonó a su hermana no es certero debido a que lo que ocurrió es que Angélica Jaramillo, en su momento, tuvo una posición en la que no quería que su familia se entrometiera en su vida, con problemas y demás.

"Ella (Angélica) no estaba en una muy buena posición", concluyó Sofía Jaramillo.

Lo ocurrido con Angélica Jaramillo sucedió en 2024, aunque no hay una actualización del avance de la exprotagonista, lo cierto es que el apoyo de su familia ha sido fundamental.