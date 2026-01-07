Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre acusaciones de abandonar a su hermana Angélica Jaramillo

Sofía Jaramillo, de La casa de los famosos Colombia, habló del caso de consumo de su hermana Angélica Jaramillo.

Omar Murcia Salazar Por: Omar Murcia Salazar
Angélica Jaramillo, Sofía Jaramillo
Sofía Jaramillo rompió el silencio sobre acusaciones de abandonar a su hermana Angélica Jaramillo | Foto del Canal RCN.

Se confirmó el nombre de Sofía Jaramillo como participante oficial de La casa de los famosos Colombia 2026, reality del Canal RCN que se estrena el próximo lunes 12 de enero a las 8:00 p.m.

Artículos relacionados

¿Qué pasó con Angélica Jaramillo, hermana de Sofía Jaramillo?

Sofía Jaramillo, quien tiende a mantenerse alejada de las polémicas, aceptó ser parte de La casa de los famosos Colombia. En su presentación, se le preguntó por el caso su hermana, Angélica Jaramillo.

Angélica Jaramillo, quien es exprotagonista de novela, experimentó una crisis hace tiempo en la que confesó tener problemas de consumo de drog4s. Esto se convirtió en tendencia, a la vez fue polémico.

Angélica Jaramillo
Angélica Jaramillo cuando estuvo en Protagonistas | Foto del Canal RCN.

Ante lo sucedido, Sofía Jaramillo ha sido tachada, puntualmente porque han dicho que ella abandonó a su hermana en este momento, pero, en realidad, eso no es así.

Entonces, tras conocerse que va para La casa de los famosos Colombia 2025, Sofía rompió el silencio sobre lo que ocurrió con Angélica.

Artículos relacionados

¿Sofía Jaramillo abandonó a su hermana Angélica Jaramillo?

Lo primero que comentó Sofía Jaramillo es que no comprende por qué hay personas que tienen la percepción de que abandonó a su hermana, puesto que justificó que estuvo con ella desde el primer momento.

"Realmente nunca la abandoné, incluso, nosotras estuvimos con mi hermanita Laura en todo ese proceso de, yo sé que va a sonar feo, pero capturarla de alguna manera porque ella (Angélica) por voluntad propia no quería entrar al centro de rehabilitación", confesó la nueva participante de La casa de los famosos Colombia.

Sofía Jaramillo
Sofía Jaramillo es participante de La casa de los famosos Colombia 2026 | Foto del Canal RCN.

A renglón seguido, la modelo resaltó que decir que abandonó a su hermana no es certero debido a que lo que ocurrió es que Angélica Jaramillo, en su momento, tuvo una posición en la que no quería que su familia se entrometiera en su vida, con problemas y demás.

Artículos relacionados

"Ella (Angélica) no estaba en una muy buena posición", concluyó Sofía Jaramillo.

Lo ocurrido con Angélica Jaramillo sucedió en 2024, aunque no hay una actualización del avance de la exprotagonista, lo cierto es que el apoyo de su familia ha sido fundamental.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Ni Paola Jara ni Jessi Uribe: revelan a quién se parece realmente la pequeña Emilia Paola Jara

Ni a Paola Jara, ni a Jessi Uribe, la cantante reveló a quién se parece su hija Emilia

Paola Jara puso fin al misterio y reveló a quien se parece su pequeña hija con Jessi Uribe.

Lucca enternece las redes sociales. La Segura

Así reaccionó La Segura cuando su hijo Lucca comió sin ayuda por primera vez

Lucca comió sin ayuda por primera vez y sus padres, La Segura e Ignacio Baladán, celebraron con ternura en redes.

Millonarios y Bogotá se preparan para el impacto del regreso de Falcao. Falcao

Así se anunció el regreso del ‘Tigre’ a Millonarios

El retorno de Falcao García a Millonarios no solo fortalece al equipo, también proyecta un impacto económico clave para Bogotá.

Lo más superlike

El Jefe confirma a Sofía Jaramillo La casa de los famosos

El Jefe confirma a Sofía Jaramillo como nueva habitante de La casa de los famosos Colombia 2026

Sofía Jaramillo fue confirmada por El Jefe como nueva participante de La casa de los famosos Colombia 2026.

Paola Jara responde si duerme desde que nació Emilia Paola Jara

Paola Jara impacta al contar cómo vive las noches desde que nació su bebé Emilia

Imagen de los tres Reyes Magos Curiosidades

Día de Reyes: ¿por qué en Colombia se celebra distinto a otros países?

Expertos explican que simplificar decisiones diarias ayuda a disminuir la carga mental al volver a la rutina. Salud

Esta sería la clave para volver a la rutina después de vacaciones, según expertos

Ángela Aguilar es ignorada. Christian Nodal

EN VIDEO: Así fue el incómodo momento que vivió Ángela Aguilar con sus fans junto a Christian Nodal