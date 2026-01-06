Yina Calderón y Marcela Reyes en el ojo del huracán por criticar a Luisa Fernanda W: esto opinaron

La empresaria de fajas Yina Calderón realizó una transmisión en vivo con la DJ Marcela Reyes, ambas se encontraron después de un considerable tiempo sin haber estado juntas.

En la transmisión, en donde Yina Calderón se mostró subida de copas, se refirieron a varios temas, entre ellos La casa de los famosos Colombia 2026.

Sin embargo, hubo una crítica de ambas que se llevó el interés, pues hablaron de la reconocida influenciadora de larga trayectoria Luisa Fernanda W.

¿Qué opinó Marcela Reyes de Luisa Fernanda W?

No es la primera vez que Calderón se va en contra de Luisa Fernanda. En esta ocasión, tanto Marcela Reyes como la empresaria de fajas dieron su punto de vista.

La primera en hablar fue la DJ, quien mencionó que Luisa Fernanda W "la rompió", en el sentido de que logró formar un sólido hogar junto al cantante Pipe Bueno; algo que ella siempre ha anhelado. Pese a esto, criticó la forma de vestir de la también empresaria.

"Para mí es espectacular lo que está haciendo Luisa, excepto que no estoy de acuerdo que se está vistiendo muy señora porque es demasiado espectacular, o sea, su look podría ser más, sin yo ser la más experta, más juvenil, pero a mí me encanta verla... Para mí, Luisa no está apagada; al contrario, se ha sostenido durante muchos años", dijo Reyes.

Luisa Fernanda W es de las influenciadoras con mayor trayectoria en Colombia | Foto del Canal RCN.

¿Qué criticó Yina Calderón de Luisa Fernanda W?

Llegó el turno de Yina Calderón. A diferencia de Marcela Reyes, la exparticipante de La casa de los famosos Colombia arremetió contra Luisa Fernanda W.

De acuerdo con la polémica emprendedora, Luisa tiene muchos seguidores y está "apagada".

Si bien es cierto que aceptó las palabras de Marcela Reyes, pues justificó que Luisa es una gran mamá, añadió que no es la misma de tiempo atrás.

Yina Calderón es reconocida por lucir vestidos estrambóticos | Foto del Canal RCN.

