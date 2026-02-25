En las horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la especial propuesta de matrimonio que le hicieron a una reconocida actriz colombiana.

Además, la noticia ha causado gran sorpresa no solo por parte de sus allegados, sino que también, por reconocidas celebridades del entretenimiento colombiano, quienes se han expresado mediante sus redes sociales.

¿Quién es la reconocida actriz de Ana de Nadie que se casará próximamente?

El nombre de Ilenia Antonini se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al participar en reconocidas producciones del Canal RCN como Ana de Nadie o La hija del mariachi, sino que también, por confirmar en sus redes sociales que se casa.

Ilenia Antonini confirmó que se casa. | Foto: Canal RCN

La noticia la confirmó mediante una publicación que realizó Ilenia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 440 mil seguidores, las siguientes palabras, revelando que se casa:

“¡SÍ! Sí, a seguir creando y construyendo juntos. Sí, a sostenernos en cada momento. Sí, a cumplir sueños juntos. Sí y siempre sí. Gracias por llegar, 22/2/2026”, agregó Ilenia en la descripción de la publicación.

Desde luego, la noticia acerca de la propuesta de matrimonio de Ilenia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas y, de igual modo, por parte de reconocidas celebridades del entretenimiento colombiano como: Carolina Cuervo, Michelle Gutty y Emmanuel Esparza.

¿Quién es el hombre con el que se casa Ilenia Antonini? | Foto: Canal RCN

¿Quién es el guapo hombre con el que se casa Ilenia Antonini?

Cabe destacar que Ilenia Antonini sostiene una relación sentimental con un distinguido actor llamado: Roberto Cortés, con quien ha tenido la oportunidad de compartir importantes momentos a nivel personal.

Así también, se refleja que Roberto cuenta con una gran talento para la actuación, pues se evidencia que al igual que Ilenia, comparten una misma profesión, en la que han tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores el gran talento que tienen al momento de hacer algún tipo de interpretación, en donde han demostrado mediante varios videos compartidos en sus redes sociales que no solo tienen una buena relación, sino que están atravesando por un importante momento al llegar al altar próximamente.