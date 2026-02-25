Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Inicio Famosos y celebridades

Reconocida actriz de Ana de nadie se casa: así fue su propuesta de matrimonio

Famosa actriz colombiana reveló en las últimas horas que se casa con una inesperada propuesta de matrimonio.

María Camila Arteaga Por: María Camila Arteaga
Reconocida actriz de Ana de nadie se casa: así fue su propuesta de matrimonio
¿Quién es la reconocida actriz que confirmó que se casa? | Foto: Freepik

En las horas, varios internautas han generado una gran variedad de opiniones mediante las diferentes plataformas digitales tras la especial propuesta de matrimonio que le hicieron a una reconocida actriz colombiana.

Además, la noticia ha causado gran sorpresa no solo por parte de sus allegados, sino que también, por reconocidas celebridades del entretenimiento colombiano, quienes se han expresado mediante sus redes sociales.

Artículos relacionados

¿Quién es la reconocida actriz de Ana de Nadie que se casará próximamente?

El nombre de Ilenia Antonini se ha convertido en tendencia a través de las diferentes plataformas digitales no solo por su gran habilidad en el campo artístico al participar en reconocidas producciones del Canal RCN como Ana de Nadie o La hija del mariachi, sino que también, por confirmar en sus redes sociales que se casa.

Reconocida actriz de Ana de nadie se casa: así fue su propuesta de matrimonio
Ilenia Antonini confirmó que se casa. | Foto: Canal RCN

La noticia la confirmó mediante una publicación que realizó Ilenia a través de su cuenta oficial de Instagram en la que cuenta con más de 440 mil seguidores, las siguientes palabras, revelando que se casa:

Artículos relacionados

“¡SÍ! Sí, a seguir creando y construyendo juntos. Sí, a sostenernos en cada momento. Sí, a cumplir sueños juntos. Sí y siempre sí. Gracias por llegar, 22/2/2026”, agregó Ilenia en la descripción de la publicación.

Desde luego, la noticia acerca de la propuesta de matrimonio de Ilenia ha generado una gran variedad de opiniones por parte de los internautas y, de igual modo, por parte de reconocidas celebridades del entretenimiento colombiano como: Carolina Cuervo, Michelle Gutty y Emmanuel Esparza.

Reconocida actriz de Ana de nadie se casa: así fue su propuesta de matrimonio
¿Quién es el hombre con el que se casa Ilenia Antonini? | Foto: Canal RCN

¿Quién es el guapo hombre con el que se casa Ilenia Antonini?

Cabe destacar que Ilenia Antonini sostiene una relación sentimental con un distinguido actor llamado: Roberto Cortés, con quien ha tenido la oportunidad de compartir importantes momentos a nivel personal.

Artículos relacionados

Así también, se refleja que Roberto cuenta con una gran talento para la actuación, pues se evidencia que al igual que Ilenia, comparten una misma profesión, en la que han tenido la oportunidad en demostrarles a sus seguidores el gran talento que tienen al momento de hacer algún tipo de interpretación, en donde han demostrado mediante varios videos compartidos en sus redes sociales que no solo tienen una buena relación, sino que están atravesando por un importante momento al llegar al altar próximamente.

Unirse a canal de Whatsapp de SuperLike

Más de Famosos y celebridades

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W en el after de La casa de los famosos Colombia 2024 - Jhonny Rivera en Yo José Gabriel. Luisa Fernanda W

Luisa Fernanda W reveló la verdadera razón por la que Pipe Bueno no asistió a la boda de Jhonny Rivera

La influencer Luisa Fernanda W se sinceró con sus seguidores y habló de los motivos que les impidieron estar en la celebración.

Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini Ilenia Antonini

Él es Roberto Cortés, el guapo hombre con el que se casará Ilenia Antonini

Ilenia Antonini confesó que se casará e internautas dividen opiniones acerca de quién es el guapo hombre que es su prometido.

Yeferson Cossio comparte curioso momento. Yeferson Cossio

Yeferson Cossio encontró a su novia Carolina Gómez en una particular situación: "No entiendo nada"

Yeferson Cossio encontró a su novia Carolina Gómez en una escena fuera de lo común dentro de un baño público.

Lo más superlike

Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija Christian Nodal

Christian Nodal rompe el silencio y suplica ayuda para ver a su hija: “Mi distancia no es abandono”

Christian Nodal pide ayuda pública para poder convivir con su hija Inti y asegura que su silencio “no es abandono”.

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez Jhonny Rivera

Quién era el invitado en la boda de Jhonny Rivera confundido por su parecido con Yeison Jiménez

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál? Melissa Gate

Melissa Gate causa revuelo en La casa de los famosos Colombia tras reciente dinámica: ¿cuál?

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable? Salud

Silvy Araujo comparte su experiencia al ser madre primeriza: ¿cómo tener un embarazo saludable?

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló Talento internacional

Famosa actriz rompió el silencio tras el desafortunado fallecimiento de su bebé: esto reveló