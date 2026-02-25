Noticias de interés, tendencias y entretenimiento
Jhonny Rivera confiesa el accidente que por poco arruina su boda con Jenny López: ¿casi la deja plantada?

Jhonny Rivera contó el imprevisto que tuvo antes de su boda y que ocasionó que llegara tarde a la ceremonia.

Paola Canastero Prieto Por: Paola Canastero Prieto
La razón por la que Jhonny Rivera llegó tarde a la boda con Jenny López
Jhonny Rivera revela el imprevisto que lo hizo llegar tarde a su boda con Jenny López.

La boda de Jhonny Rivera y Jenny López continúa dando de qué hablar. En esta ocasión, los artistas realizaron una transmisión en vivo en la que compartieron nuevos detalles del evento que reunió a familiares y a varias figuras del entretenimiento colombiano.

¿Por qué Jhonny Rivera llegó tarde a su boda con Jenny López?

Durante el en vivo, que alcanzó a reunir a más de 40 mil personas conectadas, Jhonny Rivera explicó con mayor profundidad la razón por la que llegó 45 minutos tarde a la iglesia, luego de que días atrás mencionara que había tenido un percance en la ceremonia.

En la transmisión, el cantante contó que la lluvia no cesó durante varias horas, lo que afectó parte de la logística planeada al aire libre.

Sin embargo, ese no fue el único inconveniente. Según relató, cuando aún tenía tiempo suficiente antes de la misa, en un momento de descuido dejó las llaves dentro de su camioneta blindada.

Al percatarse de lo ocurrido, intentaron buscar soluciones inmediatas. Incluso llamaron una grúa para mover el vehículo, pero debido al peso de la camioneta no fue posible trasladarla.

La razón por la que Jhonny Rivera llegó tarde a la boda con Jenny López
Jhonny Rivera revela el imprevisto que lo hizo llegar tarde a su boda con Jenny López. (Foto: Canal RCN)

Mientras tanto, la ceremonia que estaba programada para las 4:00 p.m., hora en la que él seguía resolviendo el inconveniente con su carro.

¿Cómo logró Jhonny Rivera solucionar el percance antes de la boda?

Jenny López contó que, al notar que Jhonny no llegaba, se comunicó con un familiar para conocer qué estaba sucediendo.

Ambos habían decidido pasar unos días separados antes de la boda, con la intención de que el reencuentro en el altar fuera aún más especial.

La solución llegó cuando algunos familiares viajaron del corregimiento de Arabia hasta Pereira para recoger una copia de las llaves del vehículo.

En aproximadamente una hora lograron regresar y abrir la camioneta, lo que permitió que el cantante pudiera dirigirse finalmente a la iglesia.

La razón por la que Jhonny Rivera llegó tarde a la boda con Jenny López
Jhonny Rivera revela el imprevisto que lo hizo llegar tarde a su boda con Jenny López. (Foto: Freepik)

En medio de esta situación, Jhonny Rivera llegó a las 4:45 p.m. a la ceremonia.

La anécdota contada entre risas durante la transmisión, donde Jenny mencionó que debió haber sido un momento de mucho estrés, teniendo en cuenta que el artista se caracteriza por su puntualidad.

 

