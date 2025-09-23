Bruce Willis reaparece con esta fotografía tras semanas en casa de reposo: ¿cómo luce?

Bruce Willis se ha posicionado como uno de los actores más influyentes de la industria cinematográfica al participar en más de 60 producciones. Entre las más destacadas están: ‘La ciudad del pecado’, ‘El quinto elemento’, ‘Pulp Fiction’ y ‘los indestructibles’.

Además, el actor se ha convertido en tendencia en los últimos tres años tras confirmarse la noticia en la que padece de una demencia frontotemporal. Desde entonces, tuvo que ser remitido a una casa de reposo para tener cuidados especiales.

¿Cuál es la última fotografía que compartió la hija de Bruce Willis?

En las últimas horas, el nombre de Bruce Willis ha sido tendencia a través de las diferentes redes sociales tras reaparecer después de un largo periodo de tiempo a causa de estar internado en una casa de reposo donde ha tenido la oportunidad de tener una mayor atención profesional, según lo reveló su esposa Emma Hemming.

Esta es la fotografía de Bruce Willis en la que divide opiniones en redes. | AFP: Tolga Akmen

Recientemente, una de las hijas del actor, llamada Scout Willis , compartió mediante sus redes sociales el reencuentro que tuvo con su padre tras varias semanas alejados al estar en el centro de reposo.

En la fotografía se evidencia cómo luce el actor en la actualidad, pues se refleja una notoria mejoría de salud. También, se ve acompañado de sus dos hijas llamadas: Scout LaRue Willis y Tallulah Willis.

Sin duda, muchos internautas han generado emotivos comentarios a través de las redes sociales al ver que a pesar de que el actor tuvo que ser remitido a una casa de reposo, sigue contando con el incondicional apoyo de su familia.

¿De qué se trata la enfermedad que padece Bruce Willis?

Cabe destacar que la enfermedad de Bruce Willis es diagnosticada como demencia frontotemporal en la que se van presentando varios cambios en cuanto al habla, alteraciones del comportamiento y problemas cognitivos, según los han explicado especialistas médicos.

¿Cuáles son las complicaciones de salud que ha enfrentado Bruce Willis? | AFP: Tolga Akmen

Así también, varios especialistas han revelado que la enfermedad de Willis debe tratarse por expertos en afasia, pues ayudan a que tengan una mejor estimulación y que se regulen todas aquellas afectaciones que se pueden ir presentando de manera progresiva.

También, varios expertos de salud han compartido que es importante que los pacientes que son diagnosticados con esta condición de salud tengan un estilo de vida saludable y estén supervisados por expertos para que tengan un progresivo tratamiento.